【小米股價】小米盧偉冰：今年重點發力全屋智能 股價全日升逾5% 高盛維持「買入」評級

▲ 小米盧偉冰：今年重點發力全屋智能

小米集團 （01810） 副總裁兼Redmi品牌總經理盧偉冰在微博上發文指，今年將重點發力全屋智能領域，未來消費者逐漸在小米之家可體驗到。小米股價隨大市造好，升5.4%，收報29.55元，成交額55.9億元。

紅米年度旗艦Redmi K40將於2月25日發佈，看【下一頁】

此前有網民指回鄉忘記帶手機充電器，便到小米之家購買，並感受到每個縣城都有小米之家的好處。盧偉冰轉發文章時指「做行遠遠還不夠」，小米之家對各縣城的覆需要再提速，「最終能夠做到：在任何地方，任何時間，都能方便買到小米的任何產品！」。而董事長雷軍亦以抱拳的手勢回應。

印度智能手機市場去年萎縮2%，小米銷售跌6%，看【下一頁】

高盛：小米智能手機xAIoT策略成功

另外，高盛發表研究報告指，與小米管理層舉行電話會議後，認為小米智能手機xAIoT的策略執行成功，配合研發開支充足，產品綫強勁。另一方面，公司擴大內地零售銷售網絡，計劃在今年底前擴充綫下覆蓋至全國。高盛指，小米在本地及國際市場的互聯網服務收入均有上行空間，亦可受惠高端化及智能手機市場份額改善議價能力。

高盛引述管理層惷，相信公司經過去年第三、四季升勢後，有望成為全球第三大智能手機生產商，一方面公司採取雙品牌策略，紅米為入門品牌，而小米則為高端化品牌。

小米指出，過去兩年在高端化方面的研發投入見效，特別是在無線充電、相機、設備連接等，2021年公司計劃聘用逾5,000名工程師，並將研發投入按年增30%至40%。小米今年將推出擁有高科技的高端手機，並考慮推新款高端Mix 4手機，不過就未有透露小米11 Pro的進展。

高盛對小米維持正面看法，並在審視小米有份投資的348家公司後，對公司投資組合策略更清晰，維持「買入」評級，目標價30.5元。

相關文章：

【中概股】百度擬成立獨立人工智能晶片企業 股價曾升9%破頂

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯：袁諾曦