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【上車盤】屯門帝御．嵐天再加推　折實最平不用400萬

股樓投資 17:00 2021/02/16

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農曆新年假期剛完結，發展商即急不及待推盤，其中帝國集團及香港小輪（00050）合作發展，恒地（00012）負責銷售的屯門青山灣帝御·嵐天加推56伙單位，以最高總折扣率計算，折實平均呎價約15,886元。 

以帝御·嵐天6號價單計，單位定價由426.4萬元起，至最貴694.1萬元，實用呎價則約15,595元至24,800元，以最高總折扣率計算，最平單位為第7座3樓25室，折實價約388萬元。恒地營業（一）部總經理林達民說，今批單位以「疫情價」推出，雖然以折實平均呎價，較上張價單略貴約0.5%至1%，但仍低於發展商的意向價，坦言日後會加價。 

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他又說，帝御·嵐天暫錄逾4,083個認購登記，以兩張價單共168伙單位計，超額認購約23倍，料最快本周末舉行次輪賣樓。談到牛年樓市發展，林達民說，市場已積累購買力，加上新年期間，樓市暢旺，不少新盤餘貨均錄成交，而二手市況更加暢旺，預期樓價將上升。

5號價單

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撰文 : 黃卓賢

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