【賢行軼事@iM網欄】逆境反是絕佳機會：教你如何「彎道超車」

農曆新年在華人社會有滿滿送舊迎新的意義和儀式感，若去年遭遇不順，一踏進大年初一，就期盼著所有事情可以物轉星移，重新啟動。個人命運可以靠自己的選擇和力量而改變，而大環境的改善看起來被動得多，但其實亦不盡然，很多時如果指望他人或等待時機，那麼改變可能永遠不會到來。我們一直等待的那個人，那個改變的因素，可能就是自己。

我不懂教人催吉避凶，但與其等待一年一度的運勢重整，倒不如看看如何順勢而行，把握時機「彎道超車」。一直太平盛勢，海外昇平，已建立一定勢力的財團和大品牌只會越來越強，給小公司或後來者，甚至創業者的機會越來越少。正如賽車比賽，若只有直路，先起步者佔盡優勢，然後只是比併引擎馬力強弱，在強者越強的世界，差距只有越來越大，只有領先者犯錯，後來者才有機會。而彎道，就是給後來者的另一機會，彎道不只是為我或為你而設，是所有人都會共同遇上的大環境，正常情況是要減速，就看我們能否高速入彎，超越前車。

「彎道超車」最基本的還是努力，去年別人休息你努力，別人減速甚至停車，而你繼續原速前行，已足以超越很多對手。跟朋友閒聊，在香港一些外資公司差不多半休息了一整年，就看誰能處理危機，馬上提供員工需要，並調整內部工作，一整年時間可以成就多少挽救公司的新項目，這便是差距。

而除了在原有工作的努力外，就是創造多樣性的條件和機會，重新審視公司的業務或產品結構。我認識一些有生產能力的公司，可以快速改變部分廠房和生產線，生產抗疫物資。例如法國奢侈品牌Dior能於72小時內改變香水工場生產酒精搓手液，加拿大戶外品牌Arc’teryx能生產醫療級別保護衣，而香港則有大量本來從事不同業務的公司從全球搜購口罩到生產口罩。不一定要一窩蜂去經營抗疫生意，有些公司選擇趕上「登山活動」、「綠色旅遊」、「宅經濟」的需求，看看身邊朋友或自己家裡多了多少各式各樣的烹調工具，其中日本廚具品牌BRUNO必定是贏家之一，不時看到跟其合作的食肆、食材公司甚至其他界別的品牌的宣傳，所以因條件限制改變不了公司業務性質，也可以在營銷上想辦法，原有營銷方法停擺，你如何令業務繼續行駛。

去年需求突然大增的用品，應該都不在原預算和生產計劃之內，所以另一「彎道超車」的要點在於「動態管理」，那是所有數學邏輯都教不了你的事，因為其重點就是在常理邏輯的意料之外。近二十多年來，從亞洲金融風暴開始，像金融海嘯這類影響全球經濟形勢的巨大起伏和不確定性越見頻繁，突如其來的不正常反而慢慢變成常態，我們必須學會與不確定性共生，所以要經常抱有「動態管理」的彈性和準備。二十多年前我已經有網購習慣，疫情令本地網購出現突破性增長，年前還有很多品牌沒開發網上業務，或放著認為不是迫切項目，但去年都會鬥快變陣。當數月前還有些品牌在研究網上銷售的可能性，其他人已早早展開了直播銷售等進一步的營銷行動，當有些研究機構還在很二分性地詢問網上業務能彌補多少業績，業界其實早已發展線上線下互補的O2O模式。

「彎道超車」是一種敢於超越的策劃，所以不能用過去的思維來思考今天所做的事，我們一定要站在未來的格局來看今天。個人發展亦然，你選擇學習的是否一樣超前的知識和技能，就算你只是上班族，你能否提出一些超前的意見，就是你的價值所在。「一切的改變都是來自你對世界的認知」，現在拿起手機資訊經已氾濫，但接收只是第一步，經過消化、思考、行動才能產生價值，機會仍是無處不在，希望大家就算面對不確定的未來，也能把握機會在彎道超車。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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