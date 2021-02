【彈劾特朗普】共和黨議員倒戈 遭侵粉家人杯葛

美國前總統特朗普的彈劾聆訊結束,特朗普獲判無罪。其中1名倒戈共和黨眾議員金青格(Adam Kinzinger),不但因支持彈劾特朗普而遭到共和黨人冷落,更被11名支持特朗普的家人「杯葛」。金青格家人甚至寫信狠斥金青格支持彈劾特朗普,形容他「令家人和上帝失望」。

佩洛西設911式獨立委員會 問責特朗普國會暴亂 【下一頁】

美國《紐約時報》周一(15日)報道,金青格要求特朗普(Donald Trump)就1月6日國會暴亂事件辭職的兩日後,11名家庭成員就手寫一封長達兩頁的信給他。金青格家人在信中指他與「魔鬼隊伍」(the devil's army)勾結、「令家人和上帝失望」(what a disappointment you are to us and to God),又稱金青格使家族蒙羞(embarrassed the Kinzinger family name)。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

信件來自金青格家族成員奧托(Karen Otto),奧托選擇支付7美元(約55港元)以寄掛號信給金青格父親,確保金青格本人一定能夠收到信件。奧托之後再將信件副本寄給伊利諾州的所有共和黨議員。奧托在接受傳媒採訪的時候表示:「我希望金青格被無視。」(I wanted Adam to be shunned)

金青格周二(16日)在社交平台Twitter轉載《紐約時報》相關報道,回應指自己狀態良好。但對有人以放棄家人去選擇一名陌生人而感到悲傷。

兩黨議員促成立獨立委員會 向特朗普問責國會暴亂 【下一頁】

現年42歲的金青格為共和黨伊利諾州眾議員,已連任6屆,過往曾於美國空軍服役,金青格是其中一名在彈劾特朗普審訊中「倒戈」的共和黨眾議員,上月於眾議院投票贊成彈劾特朗普。《紐約時報》評論指金青格正在用自己的政治生涯作賭注,要求共和黨擺脫特朗普的影響。金青格在投票時表示,他明白是次可能會是自己國會議員生涯的終點。

責任編輯:李俊儀