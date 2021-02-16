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【Apple】蘋果爆料達人Jon Prosser：「追蹤神器」AirTags下月亮相

股市 15:47 2021/02/16

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蘋果爆料達人Jon Prosser宣稱，蘋果藍牙追蹤神器AirTags將於3月亮相。

蘋果（美：AAPL）今年預計發布多款新產品。爆料達人Jon Prosser指出，蘋果春季發布會3月綫上舉行，屆時藍牙追蹤設備AirTags和搭載Mini LED屏幕的2021款iPad Pro一併亮相。而多家手機配件商Spigen、Cyrill、MOMAD也提前在亞馬遜或其官網上架相關保護套配件，提前曝光AirTags的外觀及尺寸。

iPhone12 mini銷量差遭停產，詳情【下一頁】

過去多次精準預測蘋果新產品的Jon Prosser稍早於Twitter宣稱，AirTags會在3月發布，相信這次沒有延誤。其去年也在Twitter貼出AirTags的外觀概念圖以及3D動圖，但是目前還未見到這款Apple的藍牙接收裝置發表。

Jon Prosser曾透露，搭載Mini LED螢幕的iPad Pro今年3月登場，全新2021年款iPad Pro將搭載5nm製程的A14X仿生晶片，同時和iPhone 12系列一樣採用Qualcomm Snapdragon X55 5G連網數據晶片、支持mmWave毫米波和6GHz以下頻段，記憶體則有6GB RAM。

另外，Jon Prosser也爆料，今年蘋果還會推出具備Touch ID的手機。

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【晶片短缺】蘋果今年料佔台積電TSM 5納米逾一半產量　料續成最大客戶

編輯：陳華
 

美股 蘋果發佈會 蘋果（Apple，美：AAPL） 藍牙 Apple iPad Pro 晶片

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