【北水基金】名牌北水基金再施限購令 市料無阻資金南下建倉

▲ 北水缺陣，但港股在牛年首個交易日仍開門紅。

北水於本周四（2月18日）大年初七重新開閘，但內地名牌公募基金已搶閘推限購令，市料絕非南下資金截水，相反連同私募基金在內，料加速南下建倉，包括加倉3大必買股：騰訊（00700）、美團（03690）、以及港交所（00388）等。

北水基金看好龍頭互聯網股【下一頁】

不過，基金老手亦要面對世紀新挑戰，畢竟網上社交平台如支付寶等基金頻道湧現，吸引90後、以至千禧世代等生力軍大舉進場，市料這股膨脹新勢力多達8000萬、甚至過億人，他們自創「7日炒基法」，擅於短炒套利。

例如今年最勁的爆款產品、易方達競爭優勢基金，惹來219萬名「基民」瘋搶，最終吸資150億元。面對專搵快錢的爆炒族，以及短期內一窩蜂申購贖回，基金經理的操盤難度驟增，須適時變陣。

此外，內地復市後名牌產品再設限購令，如內地第6大公募基金、富國，旗下天惠精選混合基金，自本周四起設限購令，嚴限購買額在一萬元。易方達藍籌精選基金亦於當天作第3度限購令，由5000元再驟降至2000元。這王牌產品曾於1月28日第2度作緊急限購，從10萬元急劈至5000元，惹北水散水疑魂，累港股當日由升轉跌。

北水基金收爐前已頻密設限購令【下一頁】

鵬華基金指，自從去年下半年，內地實施資管新規後，財富產品收益率驟降，投資者爭相轉投權益類基金，如循港股通南下，且對港股的行情更具信心，主要受4大利好因素：（1）有基本面支持，受惠疫情漸受控及經濟復甦等，業績改善；（2）全球鬥放水下，各路資金湧港尋寶；（3）估值便宜，相比A股已兩年大牛市，港股仍追落後；（4）績優標的股漸增，如龍頭科網股等。

平安基金恒生中國企業指數ETF基金經理錢晶認為，散戶受限個人帳戶50萬元的門檻，唯有借道ETF南下買港股，而恒生國企指數ETF涵蓋熱捧的新經濟股，以及高股息的金融類，故成為分享港股紅利的便捷渠道。另方面，新晉百億私募基金、相聚資本亦指，已加倉鼠年藍籌股王美團等，以爭取佳績，相信掃強勢股的抱團現象漸成市場風格。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪