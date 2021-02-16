【周大調富格曲@iM網欄】不賣琴的製琴師 Renato Scrollavezza

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多年來收藏了不少 CD 唱片，大多為古典音樂。無意中，從小提琴家 Ruggiero Ricci 的唱片中看到一篇有關意大利製琴師 Renato Scrollavezza 的簡介。Scrollavezza 的簡介絕不簡單，他不單先後於多個國際製琴比賽中羸取十多個獎項，後來更獲邀到波蘭 Wieniawski 製琴大賽擔任評判。1975年起，任教於以他命名的製琴學校 Renato Scrollavezza School of Violin Making。1988至2000年間，熱那亞（Genoa) 市政府更特邀 Scrollavezza 為十九世紀傳奇小提琴家帕格尼尼（Paganini）的小提琴作定期維修保養。是意大利當代四大名家之一。
一次到意大利帕爾馬 (Parma) 探拜訪好友 Elisa ，言談間問及她的父親 Renato Scrollavezza ，希望有機會試試他的提琴。經 Elisa 的悉心安排及介紹下，一同前往她父親位處帕爾馬近郊的大宅。下車時，見他已在門前等候著，沒半點架子。進入他自建的大屋，內裏猶如一樂器博物館，數千呎的大廳擺放了數十件他親手製作的樂器。除了提琴外，也有結他和豎琴等。大概，凡有弦線的樂器，他都喜歡。Scrollavezza 拿起一部結他，不用彈奏，只輕輕向結他吹一口氣，音箱即傳出共鳴，妙極。牆上有不少藝術品及畫作，處處散發着個人品味，充滿文藝復興的氣息。大宅本身已是一件藝術品。屋內有一張長約兩米的大木桌，桌面由一塊原木製成，呈深褐色，表面光滑得閃閃發亮。大師笑說，買不到 Stradivarius 古董提琴，家中放一張四百年的古董餐桌也不錯吧！
Scrollavezza 的工作室非常整齊乾淨。即使當時已年過八十，生活無憂，他每天仍埋首鑽研製琴藝術。感覺上，提琴製作已不是他的工作，而是他生活的一環、生命的一部分。難得有機會與大師見面，當然想試試他的小提琴。市場上，不容易遇上 Scrollavezza 的作品，贗品倒見過不少。Elisa 說道，自1992年起，父親已不再接任何訂單，亦不再賣琴，每天只專注於研究及教學。相反，他不時回購自己的提琴作品，以觀其變化。不一會，Scrollavezza 不知從那裏拿出一把琴給我試奏，音色極佳，高音通透無比。他點頭微笑，我手上的琴正是 Ruggiero Ricci 錄唱片那一把，名為 Ex-Ricci。
除了造琴不賣琴之外，另一「創舉」是 Scrollavezza 憑一己之力，精心製作了一整套為弦樂團而設計的提琴。一套十多件樂器，包括多把小提琴、中提琴、大提琴及低音大提琴，花了好幾年時間才完成。追求的，是樂器間完美和諧的音色，令人佩服。
女兒 Elisa 自小跟隨父親鑽硏提琴工藝，現已是獨當一面的人物。她解釋道，不少製琴師長年只聚焦於技術，作品欠缺應有的美感，父親不時稱那些琴為「死物」。Scrollavezza 認為，製琴師除了技術外，亦應憑自身的觸感造琴，為提琴注入生命。Elisa 及她的父親都會替每一把新造的提琴冠上名字，寫於琴內。每把琴亦附有證書，像出世紙一樣。
父親年過八十，獨居郊外，不用照顧嗎？Elisa 直言：He has a fiancée !
作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：
德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。
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