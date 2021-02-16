【周大調富格曲@iM網欄】不賣琴的製琴師 Renato Scrollavezza

多年來收藏了不少 CD 唱片，大多為古典音樂。無意中，從小提琴家 Ruggiero Ricci 的唱片中看到一篇有關意大利製琴師 Renato Scrollavezza 的簡介。Scrollavezza 的簡介絕不簡單，他不單先後於多個國際製琴比賽中羸取十多個獎項，後來更獲邀到波蘭 Wieniawski 製琴大賽擔任評判。1975年起，任教於以他命名的製琴學校 Renato Scrollavezza School of Violin Making。1988至2000年間，熱那亞（Genoa) 市政府更特邀 Scrollavezza 為十九世紀傳奇小提琴家帕格尼尼（Paganini）的小提琴作定期維修保養。是意大利當代四大名家之一。

▲ Renato Scrollavezza 和女兒 Elisa

一次到意大利帕爾馬 (Parma) 探拜訪好友 Elisa ，言談間問及她的父親 Renato Scrollavezza ，希望有機會試試他的提琴。經 Elisa 的悉心安排及介紹下，一同前往她父親位處帕爾馬近郊的大宅。下車時，見他已在門前等候著，沒半點架子。進入他自建的大屋，內裏猶如一樂器博物館，數千呎的大廳擺放了數十件他親手製作的樂器。除了提琴外，也有結他和豎琴等。大概，凡有弦線的樂器，他都喜歡。Scrollavezza 拿起一部結他，不用彈奏，只輕輕向結他吹一口氣，音箱即傳出共鳴，妙極。牆上有不少藝術品及畫作，處處散發着個人品味，充滿文藝復興的氣息。大宅本身已是一件藝術品。屋內有一張長約兩米的大木桌，桌面由一塊原木製成，呈深褐色，表面光滑得閃閃發亮。大師笑說，買不到 Stradivarius 古董提琴，家中放一張四百年的古董餐桌也不錯吧！

▲ Scrollavezza 父女和小提琴家 Ricci

Scrollavezza 的工作室非常整齊乾淨。即使當時已年過八十，生活無憂，他每天仍埋首鑽研製琴藝術。感覺上，提琴製作已不是他的工作，而是他生活的一環、生命的一部分。難得有機會與大師見面，當然想試試他的小提琴。市場上，不容易遇上 Scrollavezza 的作品，贗品倒見過不少。Elisa 說道，自1992年起，父親已不再接任何訂單，亦不再賣琴，每天只專注於研究及教學。相反，他不時回購自己的提琴作品，以觀其變化。不一會，Scrollavezza 不知從那裏拿出一把琴給我試奏，音色極佳，高音通透無比。他點頭微笑，我手上的琴正是 Ruggiero Ricci 錄唱片那一把，名為 Ex-Ricci。

除了造琴不賣琴之外，另一「創舉」是 Scrollavezza 憑一己之力，精心製作了一整套為弦樂團而設計的提琴。一套十多件樂器，包括多把小提琴、中提琴、大提琴及低音大提琴，花了好幾年時間才完成。追求的，是樂器間完美和諧的音色，令人佩服。

女兒 Elisa 自小跟隨父親鑽硏提琴工藝，現已是獨當一面的人物。她解釋道，不少製琴師長年只聚焦於技術，作品欠缺應有的美感，父親不時稱那些琴為「死物」。Scrollavezza 認為，製琴師除了技術外，亦應憑自身的觸感造琴，為提琴注入生命。Elisa 及她的父親都會替每一把新造的提琴冠上名字，寫於琴內。每把琴亦附有證書，像出世紙一樣。

父親年過八十，獨居郊外，不用照顧嗎？Elisa 直言：He has a fiancée !

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作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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