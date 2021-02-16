【輪•流轉@iM網欄】曾創歷史新高 快手股輪同步登場之後續

踏入牛年，祝各位牛年進步，身體健康，心想事成！

農曆新年前，市場焦點繼續放在新股快手（01024）身上，由2月5日上市，股價於上市第二日(8日)曾經回氣，早段有一下跌落283元，不過跌幅迅速收窄，當日收市已經拗腰收高於300元關口樓上，其後快手快速被納入國指以及科指，市場即憧憬被動資金要追貨，股價愈升愈有，上周四（11日）半日市更曾創下400.8元的歷史新高。觀察其資金流向，上市5日，合共有接近1.4億元淨買入快手相關認購證，冠絕期間個股好淡倉項目的資金流入。

如果由快手上市之初，有買賣或留意快手窩輪的投資者，都應該會發現，由2月5日至2月9日的3個交易日，要找尋今年到期、價外的快手Call輪選擇不是太多。原因是快手上市後的股價比IPO每股定價115元大幅上升，正股上市當日以及其後兩個交易日的快手認購證，發行商是以快手每股定價115元來申請發行，故快手上市早段，其10兌1認購證的輪價高達7、8元。待快手於2月5日掛牌當日，發行商才可以以其正股股價來發行窩輪，而這一批認購證於星期三（10日）上市。對投資者而言，這批認購證的條款比較吸引，當快手股價於星期三升至390元時，終於會有今年到期、價外、兌換比率100兌1的認購證選擇。比如說，當日新上市的快手購13118，行使價450元、即價外約15%，今年8月到期，實際槓桿3倍，輪價約0.7元，又或是快手輕微價外購13112，行使價420元，同樣於8月到期，實際槓桿近3倍，輪價約0.8元，以上兩隻認購證的輪價遠較早前發行的10兌1證細粒，價外幅度及年期亦屬投資者喜歡買入的一類條款。

題外話，上周提及，快手第一批跟正股同步上市的Call輪，輪價達7、8元，的確好大隻，不過其實這都只是心理關口，最緊要的考慮仍然是正股的股價走勢，快手上市後股價屢創新高，相關認購證的輪價於上周三曾衝高至11.3元，累積最大升幅超過90%。

策略上，如果本身持有快手正股，一手都幾貴，差不多4萬蚊，投資者可以考慮沽出手上的正股，鎖定部份利潤，如繼續睇好正股的走勢，則可以運用當中部份的利潤買入其認購證，投入的注碼可以收細點。另外，如果揸住一隻Call輪，已變成價內或者貼價，當然都可以換馬到價外證，實際槓桿可以提高點，輪價又可以細粒啲。

由以上的例子可見，就算手上持有正股或認購證，隨住正股股價大幅向上，帳面有可觀的利潤，投資者都不應該只將其放埋一邊唔理佢，而是需要一直留意市場變化，如快手股價持續破頂，當有新一批的認購證上市，條款或更合適，投資者可以考慮換馬，以增加整體投資的值博性。

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作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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