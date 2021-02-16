  • 22°C
香港時間 : 2021216日 (二) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輪•流轉@iM網欄】曾創歷史新高 快手股輪同步登場之後續

名人薈萃 17:48 2021/02/16

分享：

踏入牛年，祝各位牛年進步，身體健康，心想事成！

農曆新年前，市場焦點繼續放在新股快手（01024）身上，由2月5日上市，股價於上市第二日(8日)曾經回氣，早段有一下跌落283元，不過跌幅迅速收窄，當日收市已經拗腰收高於300元關口樓上，其後快手快速被納入國指以及科指，市場即憧憬被動資金要追貨，股價愈升愈有，上周四（11日）半日市更曾創下400.8元的歷史新高。觀察其資金流向，上市5日，合共有接近1.4億元淨買入快手相關認購證，冠絕期間個股好淡倉項目的資金流入。

如果由快手上市之初，有買賣或留意快手窩輪的投資者，都應該會發現，由2月5日至2月9日的3個交易日，要找尋今年到期、價外的快手Call輪選擇不是太多。原因是快手上市後的股價比IPO每股定價115元大幅上升，正股上市當日以及其後兩個交易日的快手認購證，發行商是以快手每股定價115元來申請發行，故快手上市早段，其10兌1認購證的輪價高達7、8元。待快手於2月5日掛牌當日，發行商才可以以其正股股價來發行窩輪，而這一批認購證於星期三（10日）上市。對投資者而言，這批認購證的條款比較吸引，當快手股價於星期三升至390元時，終於會有今年到期、價外、兌換比率100兌1的認購證選擇。比如說，當日新上市的快手購13118，行使價450元、即價外約15%，今年8月到期，實際槓桿3倍，輪價約0.7元，又或是快手輕微價外購13112，行使價420元，同樣於8月到期，實際槓桿近3倍，輪價約0.8元，以上兩隻認購證的輪價遠較早前發行的10兌1證細粒，價外幅度及年期亦屬投資者喜歡買入的一類條款。

題外話，上周提及，快手第一批跟正股同步上市的Call輪，輪價達7、8元，的確好大隻，不過其實這都只是心理關口，最緊要的考慮仍然是正股的股價走勢，快手上市後股價屢創新高，相關認購證的輪價於上周三曾衝高至11.3元，累積最大升幅超過90%。

策略上，如果本身持有快手正股，一手都幾貴，差不多4萬蚊，投資者可以考慮沽出手上的正股，鎖定部份利潤，如繼續睇好正股的走勢，則可以運用當中部份的利潤買入其認購證，投入的注碼可以收細點。另外，如果揸住一隻Call輪，已變成價內或者貼價，當然都可以換馬到價外證，實際槓桿可以提高點，輪價又可以細粒啲。

由以上的例子可見，就算手上持有正股或認購證，隨住正股股價大幅向上，帳面有可觀的利潤，投資者都不應該只將其放埋一邊唔理佢，而是需要一直留意市場變化，如快手股價持續破頂，當有新一批的認購證上市，條款或更合適，投資者可以考慮換馬，以增加整體投資的值博性。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介：

現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

更多輪•流轉@葉文炘的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 輪•流轉

最新專欄文章 更多

【輪•流轉@iM網欄】小米被列入「制裁股」 博反彈前睇咗呢篇文先
2021/01/18
【輪•流轉@iM網欄】小米被列入「制裁股」 博反彈前睇咗呢篇文先
【輪•流轉@iM網欄】如何制定假期輪證部署？ 假期窩輪牛熊證實用攻略
2020/12/29
【輪•流轉@iM網欄】如何制定假期輪證部署？ 假期窩輪牛熊證實用攻略
【輪•流轉@iM網欄】揸貨過假期？ 假期揸窩輪牛熊證要考慮咩？
2020/12/22
【輪•流轉@iM網欄】揸貨過假期？ 假期揸窩輪牛熊證要考慮咩？
【輪•流轉@iM網欄】融創正股無停牌 點解窩輪牛熊證暫停買賣？
2020/11/09
【輪•流轉@iM網欄】融創正股無停牌 點解窩輪牛熊證暫停買賣？
【輪•流轉@iM網欄】你抽咗螞蟻未呀？ 如果股輪可以同步上市……
2020/11/02
【輪•流轉@iM網欄】你抽咗螞蟻未呀？ 如果股輪可以同步上市……

上一篇文章

關注美歧視亞裔問題 吳彥祖再次懸紅 2.5萬美元 緝推倒老漢嫌疑人 28歲非裔男子落網

下一篇文章

【大行報告】料內地雜貨零售業務成下個增長點　滙豐予美團「買入」評級目標價550元全城最牛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位