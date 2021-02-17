【源‧來自有機@iM網欄】原來唔只得浴鹽！ 在家都可以享受有機香草浴

不少朋友都有浸浴或足浴的習慣，但一般都會用浴鹽，其實除了浴鹽還可以選擇有機香草。香草浸浴是一種古老的療法，早於古埃及、巴比倫時代已經流行，配搭不同香草達至各種護膚、保健的功效，例如舒緩和鬆馳緊張、舒緩肌肉和關節疼痛、促進血液循環、提升皮膚柔軟度或舒緩感冒等。

以下分享幾個有機香草及有機精油的配搭，有不同的舒緩作用給大家參考。但必須先說明，這些不是藥物，如果身體不適，還是建議大家尋求專業人士的診治。

(一) 舒緩鼻塞不適

成份：有機尤加利、有機百里香、有機薄荷、有機迷迭香、有機鼠尾草、有機杜松子、有機洋甘菊、有機千葉蓍、有機尤加利精油、有機迷迭香精油、有機茶樹精油

這個專為舒緩鼻塞不適而設的傳統古方，可以浸浴、足浴或蒸面使用，可幫助舒緩感冒、咳嗽和鼻塞症狀。尤加利能抗菌、抗病毒、舒緩鼻塞和祛痰，常用於舒緩感冒、發燒、哮喘、喉嚨發炎和喉嚨痛；百里香具有抗菌功效。薄荷葉的主要成份薄荷醇，具有抗菌功效，薄荷可以舒緩疲勞、頭痛、偏頭痛、神經緊張和壓力。迷迭香非常芳香，除了適合入饌，也具有抗菌作用，可以幫助舒緩頭痛、精神疲勞、神經疲勞和壓力。

(二) 舒緩濕疹敏感

成份：有機金盞花、有機檸檬香蜂草、有機藥屬葵根、有機蘩縷、有機接骨木花、有機蒲公英、有機燕麥、喜馬拉雅山岩鹽

這個香草配方特別適合乾燥皮膚、有濕疹、皮膚痕癢或皮膚炎症的朋友，可作浸浴或足浴。同時因為十分溫和，也非常適合作為嬰兒和兒童浸浴之用。

有機金盞花具有廣泛的抗炎、抗菌和皮膚修復特性，可舒緩濕疹，對皮膚敏感的人士非常有幫助。有機香蜂草可幫助傷口癒合，能舒緩過敏患反應。有機樂蜀葵根有助於舒緩、保濕並保護乾燥、受刺激或發炎的皮膚，如濕疹和牛皮癬。有機蘩縷可用於舒緩皮膚炎症，例如濕疹、牛皮癬、皮疹和一般皮膚刺激引起的慢性痕癢，能滋潤保濕乾燥爆拆的皮膚。以傳統方式磨碎的有機燕麥，可幫助鎮靜乾燥、發炎和敏感的皮膚，並有助於舒緩因濕疹和輕微皮膚刺激而引起的疼痛痕癢。有機接骨木花是一種抗炎香草，有助於舒緩皮疹和促進傷口癒合。

至於喜馬拉雅山岩鹽，近年亦相當流行，這種粉紅色岩鹽是從喜馬拉雅山的山腳收集得來，是最純淨的鹽之一。但坊間的產品質素良莠不齊，部份生產商使用經過精煉的廉價岩鹽，當中的微量礦物質會被洗淨，亦有些加了有害的添加劑。大家可考慮選購符合有機認證、例如獲美國農業部FDA註冊的供應商的岩鹽，可以保證是地道和以道德方法開採，而且未經加熱或精製，是最原始的喜馬拉雅山岩鹽。這些岩鹽能舒緩皮膚乾燥、皮膚炎症，讓皮膚更加光滑、柔軟和健康。

(三) 舒壓甜睡

成份：有機薰衣草、有機玫瑰花瓣、有機蜜蜂花、有機西番蓮、有機洋甘菊、有機艾、有機啤酒花、有機纈草根

具鎮靜功效，可促進身心放鬆，以減輕睡前或任何時候的壓力，可作浸浴或足浴。薰衣草被認為可以刺激免疫系統，促進癒合並舒緩炎症。加入溫水浴的薰衣草是一種具鎮靜和舒緩作用的香草。玫瑰花瓣含有維他命C和其他抗氧化劑，有助於對抗自由基和皮膚刺激物，適合所有膚質；玫瑰花瓣的芳香有助舒緩抑鬱、失眠、頭痛和神經緊張。有機香蜂草有助於舒緩情緒低落和失眠。

有機香草浸浴的方法

將適量香草放入綿布袋內，每個浴缸大小不一，建議先從少量的香草開始，再調節。 不要把香草填滿布袋，要留點空間，讓水能更自由地在香草間流動，帶出香草的精華。 將袋掛在出水口或直接放在浴缸，盛滿水後，讓布袋繼續浸在水中。 擠壓布袋以助釋放出香草精華。放鬆並浸泡15至20分鐘。 香草浸浴是放鬆身體的時間，不適合加入番梘或泡泡浴劑！如有需要，請先洗澡。 離開浴缸時只需用毛巾輕輕抹乾身體，並立即塗抹潤膚膏保濕鎖水。

有機香草足浴的方法

在足浴桶內注入溫水，讓香草袋浸在水中。擠壓布袋以助釋放出香草精華。用大毛巾蓋着桶口保溫。 放入已清潔的雙腳，用大毛巾蓋着膝頭和桶口。 足浴不多於15-20分鐘，浸後用毛巾輕輕抹乾，並立即塗抹潤膚膏保濕鎖水，最好穿上綿襪保暖。

有機香草蒸面的方法 (適合舒緩鼻塞不適的配方)：

將香草袋放在大碗中，倒進熱水，浸過在香草袋。 用毛巾覆蓋並浸大約10分鐘。 待水溫稍微下降，確保蒸氣不會太熱。 把頭保持在距離碗口約20-30cm，以大毛巾覆蓋頭和碗口，以保留香草蒸氣。 每隔一、兩分鐘，揭開毛巾，呼吸一下新鮮空氣。 重複此過程最多10分鐘。 如果任何時候覺得毛巾下的溫度太高，請揭起一個角落讓新鮮空氣進入。 蒸面時皮膚毛孔會打開，蒸面後用冷水輕輕拍濕臉部，再拍上爽膚水或噴上有機玫瑰純露護膚，以收緊毛孔。

其他用途：

 香草布袋可用作太陽穴、頸部或其他脈搏部位的敷料。

 亦可作為「香草毛巾」淋浴，單獨或加上番梘使用。

 浸浴或足浴後，可將布袋連香草放入乾衣機中，與毛巾和枕具等衣物一同烘乾，能為衣物帶來清新的氣味。

注意事項：

 浸浴和足浴不要使用太熱的水，攝氏38-40度或身體覺得舒適為主。

 每次浸泡不要超過15-20分鐘。

 如果有心臟病、懷孕或任何身體狀況，請先諮詢醫生。

 預備一杯水，在浸浴或足浴時隨時保充水份。

 即使是健康的人，浸浴後，站起時也可能會感到頭暈或不適；因此，建議站起時先握著扶手，並先坐在浴缸邊，再站起。如有不適，請盡快求醫。

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