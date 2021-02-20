【酒遍世界@iM網欄】酒從何來？葡萄酒在各種時代表達出的獨特意義

相信不少酒迷也許有一個迷思：究竟酒是從何來的？人類到底是如何發現到發酵後的葡萄能變成這麼的美味？歷史上，葡萄酒已在最古老的民族例如埃及和希臘等等出現過。而酒在各個地方被視為一個重要的元素，皆被重視。

自古至今，葡萄酒都在各種時代，民族以及文化都表達出獨特的意義。在古希臘神話之中，一位葡萄酒之神，名為狄俄尼索斯Dionysus，這個名稱象徵著慈愛與和平。這位具有感染力的酒神，擁有著令人們喜悅的力量。而另一邊箱，古羅馬神話則稱呼巴克斯 Bacchus 為他們的葡萄酒之神。而巴克斯是屬於農業，種植這個部門，象徵著收成及豐衣足食的意思。酒神的形象經常被描繪為一位年輕，健碩，長頭髮及有鬍子的男神。身穿古時的派對裝束，一手提著葡萄，另一手拿著酒杯。現今，世界各地有不少酒商都用這兩位神的名字和肖像作為酒標或公司名稱。

在聖經裡，葡萄酒出現超於400多次，而葡萄酒及葡萄園亦在經文裡帶著各色各樣的含義。由於古時，能供飲用的水不多，在缺水的情況下，酒因此變成了生存的一項必需品，在持續有酒的情況下才能生存。神在婚宴上把水變成了酒，表達出給人們的祝福。葡萄酒亦經常在慶祝活動及喜慶日子中出現，意味上帝賜給世人的歡樂。葡萄酒還有最重要的一種意義，就是在最後的晚餐上，耶酥用葡萄酒來招待自己的門徒，並說：「麵包是我的肉，葡萄酒是我的血。」

享用葡萄酒其實已變得越來越生活化，下次大家在享受葡萄酒的時候，不妨嘗試去探尋千百年前葡萄酒與宗教相關的神奇傳說，此舉一定會讓你重新認識手中的美酒，樂在其中。

作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介： 活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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