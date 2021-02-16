【山地悠遊人生@iM網欄】印加古道徒步去馬丘比丘（上）

▲ 圖1，馬丘比丘

南美最吸引旅客的旅遊點是天空之城馬丘比丘（ Machu Picchu )，要去看馬丘比丘有兩種方式，一是從 Cusco 坐火車然後轉巴士一日遊。 第二個方法是用腳走，共有5條路線走路上山。古印加人每到慶典，從四面八方趕到馬丘比丘開派對， 所以徒步是體會馬丘比丘的最好方式，其中四天三夜的經典印加古道 Classic Inca Trail, 更能感受馬丘比丘的神聖偉大, 但體能要求極高，費用也高。

▲ 圖2，印加古道起點

▲ 圖3，印加古道沿途風景

印加古道（Inca Trail）是世界有名， 挑戰性最大的徒步路線，總共才45公里，但是需要4天才能完成，在2700到4200米的高原反覆上山下坡，大部分都是階梯，全年晚上氣溫接近0度。

▲ 圖4，早晚氣溫下降

▲ 圖5，可愛的草泥馬

什麼時候去印加古道？

最好的季節是旱季5～9月， 也就是冬天， 需要提前半年預訂。秘魯政府規定每天只能有五百人入山，其中包含遊客、嚮導、挑夫等，所以如果打算在旺季前往一定要提前6個月預訂！

雨季在11月～4月，遊客稀少，走印加古道可以到了庫斯科 (Cusco) 再找旅行社也可以。 但雨季幾乎每天都是濕搭搭， 除了容易滑腳，還可能遇到暴雨或山崩，能見度也差，比較危險。 每年二月份會封山進行修葺。

印加古道前往馬丘比丘（Inca Trail to Machu Picchu），各旅行社的價差很大，徒步4天3夜旅費從500～1900美元不等，淡季跟旺季的費用也有差別，記得要問清楚， 是一位還是兩位嚮導。 好的旅遊公司提供兩個嚮導，一前一後照顧，在營地前的路口有挑夫帶路去營地， 三個晚上，每晚目睹其他隊伍走得慢的旅客天黑才到達，沒有人迎接，在幾十個隊伍中很難找會自己的嚮導，最後一晚營地裡有500人紮營，怎麼找？還要確認是否包含：馬丘比丘門票、 馬丘比丘導覽、從馬丘比丘到熱水鎮 Aguas Calientes 的巴士、從 Aguas Calientes 到 Ollantaytambo 的火車， 觀光火車的車票。

▲ 圖6，觀光火車

▲ 圖7，特別設計的觀光火車

徒步4天3夜旅費800美元， 包含的項目： ※ 到古道的交通

※ 印加古道和馬丘比丘的門票大概90美元

※ 營地、帳篷和野營設備

※挑夫服務， 如行李超重，要另請挑夫， 10公斤100美元或每位挑夫218美元。

※ 所有膳食 ； 茶點和水。

※ 專業雙語導遊

※ 返回庫斯科的火車票價值80美元 。

※枕頭， 軟墊

可租借的物品： ※充氣床墊

※登山杖建議一定要備有登山杖，

※-15°C 睡袋

強烈建議打包清單： ※手電或頭燈（晚上上廁所、凌晨打包、摸黑走路 ）

※ 運動內衣、快乾上衣、後備襪子、防水外套及長褲。

※ 旅行包、小塑膠袋、登山鞋和一雙涼鞋

※ 水瓶、頭燈、太陽帽、後備電源（尿袋）

※ 驅蟲劑、濕紙巾(沒辦法洗澡)

印加古道前往馬丘比丘的路上，心裡感觸良多。為了保護古道每天只放行500人，途中沒有旅店，必須紮營，勞民傷財，挑夫和嚮導每個星期得離家4天，旺季半年都不能回家。曾經聽過這麼一個故事， 世界第一的跑山冠軍， 跟印加古道上的挑夫比賽， 挑夫們背著25公斤行李， 一馬當先，從頭遙遙領先，直奔終點。網上很多旅客說挑夫拿到工資後全花去喝酒。 南美人天生無憂無慮， 沒有存錢的習慣。

▲ 圖8，背著25公斤在4000米高原健步如飛的挑夫。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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