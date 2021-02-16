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【BNO移民】英國擬建電動車電池廠　冀引入逾200億港元投資創數千職位

商業 15:34 2021/02/16

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英國擬在機場興建電動車電池廠房，希望可藉此吸引外資。據指，英國希望可以在Coventry（考文垂）機場建廠生產電動車電池，目標是2025年可投入營運。

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綜合外電報道，英國政府希望可以藉此保住汽車產業內的職位，同時目標吸引逾20億英磅（約215.9億港元）投資，預計可額外創造數千個職位空缺。現時Coventry政府及該機場已組成合資企業，今年內將會正式遞交興建電動車電池廠的規劃，並冀2025年前可正式投入營運。

英國政府早前亦已批出5億英磅撥款，以加強電動車在國內的發展，包括在英國興建電動車電池廠等。英國名車製造商捷豹路虎所屬Jaguar Land Rover集團最近宣布，Jaguar品牌將於2025年起，全面停止開發燃油車，以推行電動化。其行政總裁Thierry Bolloré 亦指，若英國國內可有電池廠，集團將會非常歡迎，相信對供應鏈更有幫助。

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責任編輯：葉泳珊

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