【大行報告】華虹半導體再創新高　里昂上調目標價　惟美銀仍予「跑輸大市」評級　兩間行目標價相差3倍

華虹半導體(01347) 今日股價再創新高，里昂發表報告指，集團去年第四季收入為2.8億美元，毛利率26%，表現均優於集團指引及市場預期，主要受惠無錫廠房業務改善，符合該行早前預期。該行表示，華虹半導體將在今明兩年加快無錫廠房擴展，使其成為唯一擁有具規模新增產能的專業廠房，可捕捉嚴重供應不足下的強勁需求。

里昂大升華虹股份目標價六成，維持「買入」評級，並調升集團今明兩年每股盈利預測分別19%及21%。該行估計華虹2020至2022年的收入可倍翻，明顯跑贏晶圓代工行業平均數。另外由於8吋晶圓價格上漲，預期集團的盈利亦會有強勁反彈，其股本回報率料由去年的4%，增至明年的12%。

不過美銀證券則較為唱反調，該行發表研究報告指，華虹半導體去年末季純利約4,400萬美元遠勝市場預期的1,900萬美元，收入2.8億美元，按季升11%，按年則升15%，超該行及市場預期3%至4%。報告稱，MCU、IGBT、超接合面(Super Junction)及CIS的客戶需求強勁支持收入增加。毛利率25.8%，高於指引及市場預期，源於產品組合強勁及產能利用率勝預期。末季經營溢利約1,100萬美元，遠勝市場預期錄經營虧損1,500萬至1,600萬美元，受惠政府補貼及資助增加。公司指引今年首季收入2.88億美元，意味按季增3%，與市場預期相符。

美銀證券調整對華虹半導體今明兩年股盈預測，至分別6.7美仙及9美仙；指在擴張階段下，盈利能力及回報仍充滿挑戰。現估值相當於預測市帳率3.2倍及股本回報率3%至4%，風險回報欠佳，維持「跑輸大市」評級，值得一提，里昂及美銀兩間大行的目標價相差3倍。

大行對華虹評級及目標價：