【新股IPO】Deliveroo戶戶送最快3月公布英國上市計劃　傳已委聘高盛摩通

▲ 外界預料，若Deliveroo有望成功上市，將成為今年首間科技獨角獸企業在英國上市的公司。

英國媒體引述消息報道，外賣平台Deliveroo（戶戶送）計劃下月8日，正式宣布在英國開展上市計劃，Deliveroo估值據報高達75億英鎊（折合約809.3億港元），並已安排高盛及摩通負責上市事宜。外界預料，若Deliveroo成功上市，將成為今年首間在英國上市的科技獨角獸公司。

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Deliveroo由華人企業家許子祥2013年在英國創立，創立Deliveroo前，許子祥曾在紐約和倫敦等地的投行工作，由於工作繁重，他經常在辦公室吃外賣，當時他有感外賣選擇太少，於是想成立一個食物外賣平台。

據官網所載資料，Deliveroo收入增長按年勁升6.5倍。集團近日表示，計劃拓展業務至100個英國小鎮和城市，預料可吸引多400萬名用戶。

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編輯﹕賴奕羚