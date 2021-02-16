【新股IPO】據報Deliveroo戶戶送擬於三月展開上市程序

▲ 外界預料，若Deliveroo有望成功上市，將成為今年首間科技獨角獸企業在英國上市的公司。

英國當地媒體報道，有消息人士透露，外賣平台Deliveroo擬於3月8日在英國正式宣佈展開上市程序，預料估值可達75億英鎊（約809.5億港元），Deliveroo已安排高盛及摩通負責上市事宜。外界預料，若Deliveroo有望成功上市，將成為今年首間科技獨角獸企業在英國上市的公司。

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Deliveroo由華人企業家許子祥2013年在英國創立，創立Deliveroo前，許子祥曾在紐約和倫敦等地的投行工作，由於工作繁重，他經常在辦公室吃外賣，但當時的他認為外賣的選擇太少，於是想成立一個食物外賣平台。

據現時官網所提供的數據，Deliveroo收入增長按年升6.5倍，集團近日表示，計劃拓展業務到100個英國小鎮和城市，預料可吸引多400萬名用戶。

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編輯﹕賴奕羚