【英倫的天空@iM網欄】牛津 - 君臨天下 精英貴麗的城郡

牛年伊始，先祝賀大家萬事如意，身心康泰。很多讀者希望我地介紹多一些英國優良的地區，我就應景介紹依個熱門地方－牛津。

牛津一字其實真係由牛(Ox)同淺灘(Ford)而組成，城市的旗幟亦是一頭牛及水流的圖案。牛津是全歐洲最古老及最具規模的大學城，距離現在已經有超過900 年歴史。人們常常用牛津和劍橋兩個城市比較，其實又真的是有很多共通點，包括大家同樣有首屈一指的大學，人口的知識水平高，有很不錯的校網，同時亦有很多知名企業及現時最熱門的科技公司，就業機會也很高。

如果追朔古時，亦是由一批教育學者離開牛津大學，走到了劍橋另起爐灶，成立劍橋大學，追求學問。同時，牛津位於英國的西南部，氣候溫宜，坐火車大概1小時就可到達倫敦的帕丁頓 (Paddington )火車站。由牛津北上1小時左右就能夠到達另一個英國的繁榮城市伯明翰（Birmingham）了。因此而言，牛津地理位置優越，相對劍橋的樸素小鎮情懷，牛津更有歐洲大都會盛世奢華的風度，英國從政人士十之八九都是系出牛津的，加上配套規劃完善；環境綠化優美，怪不得很多有名的人物及商界政要也是居於牛津。

在疫情下，大部份英國人也需要在家工作，大家都慢慢發覺了家居空間及環境的重要性，牛津郡一向寧靜安全舒適的環境在這段時間中就顯得更加突出了。

幾個禮拜之前，有一位家長同我說：「大衛叔叔，Abingdon 學校 收咗我仔仔啊，實在太好了！ 」

這位家長非常高興，是因為Abingdon 學校是英國非常卓越的男校。而這間學校就正正位於牛津郡內，另外兩間值得推介的私校包括位於高尚住宅區 Summertown 的 St Clare’s 男女校，及 East Oxford 以男生為主的Magdalen College School；此校在中六都收少量女生。

至於公立學校方面，牛津郡中小學非常多選擇，成績也比較平均，如果有興趣，大家可以上oxfordshire.gov.uk 查閱，此網很清楚列明區內學校的資料，入學及收生安排等，一目了然。

說了這麼多的優點，聰明的你也應該估到牛津的樓價絕不會平宜，不過幸好牛津城市比較大，本城已有17 萬人口，連牛津郡人口達70 萬，如果懂得駕駛，找到理想的心頭好房子也不是天方夜譚。大概用50至60萬磅的價錢就應該能找到一間很不錯的三房或四房花園小屋，絕對是理想之選。

香港人最熟悉的名牌 Outlet 店 Bicester Village 也是位於牛津郡的，剛好附近也大興土木，將有很多新型房子落成，大家不妨留意下。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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