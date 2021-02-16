【夢想本應翱翔@iM網欄】 「Burn Rate」、「MVP」   創業圈術語話你知

今天是大年初四，祝大家新年快樂、身體健康、牛年事事順利！

上一期提到我非常喜歡韓劇《Start-Up：我的新創時代》，因編劇花了大量功夫做調研，既清晰刻畫start-up（初創公司）發展的心路歷程， 亦反映風投基金在當中的角色，令我們感同身受。劇中每一集都圍繞一個初創耳熟能詳的話題，除了此前分享過的物色合夥人與 Hackathon（程式設計馬拉松）外，還有「Friends, Family, Fool」、「Burn Rate」、「MVP」等，將催淚的感情線貫穿其中的同時，也讓觀眾感受到時下start-up的文化。 今期就讓我跟大家探討這些創業圈的術語和小貼士。

「Bootstrap」創業 資金不求人

根據早前我們與畢馬威合作的香港初創生態調研，有30%香港初創是用自己的資金來創辦公司。這種創業方式在start-up 界被稱為「Bootstrap」，原指皮靴上的鞋帶，後延伸為不借助募資、而靠個人存款等資金來創業，形容「勒緊褲帶去捱」。很多人亦會調侃：第一個出錢給初創的人，不是其朋友和家人，就是傻瓜，即所謂的「3F（Friends, Family, Fool）」。這不難理解，前二者是最了解創業者的人，後者則可能素不相識卻被其創意吸引，大家都相信其願景並願意予以實質支持。

風投「GP」、「LP」各司其職

至於機構投資者，例如風險投資基金（Venture Capital Fund，簡稱VC）則通常會在初創已有產品雛形時才考慮入資。風險投資基金由General Partner （普通合夥人，簡稱GP）和 Limited Partner（有限合夥人，簡稱LP）組成。 GP 可以看作是職業管理人，負責基金的具體運營，而LP則是出資的股東。GP會按自己的經驗、人脈網絡、願景來訂立基金的投資方向並物色不同的潛在LP「入股」。當籌募到足夠的資金後，GP 就負責找投資項目以及管理被投的公司。GP 會從基金收取2%至3%的管理費，假設總投資額是一億美元，GP 每年就會收200至300萬美元的管理費。另外，當基金從被投公司退出而獲利時，GP可以分到20%至25%的利潤，或者叫「carried interest（附帶權益）」。

風險投資基金的投資年期通常為十年，首五至七年是投資期，其餘時間就爭取把所投項目變現，讓LP可以拿回本金和回報。由於投資合約一般都有規定年期，就算是一些很有長遠潛力的項目，GP也需在年期內把它賣掉。我就遇過一兩位在1999年投資阿里巴巴的VC朋友，雖然在基金到期時賣掉於阿里的持股已有不俗回報，但如果能一直持有到今天，相信又是另一個世界！ 而阿里巴巴創業者基金就比較特別，這是一個沒有年期的基金，並且只有我們一個LP，至於我們賺到的「carried interest」則會重新投放到基金，繼續幫助香港的創業者。LP的投資門檻通常在百萬美金以上，且由GP透過自己的網絡去聯絡，一般大眾不一定可以接觸到這些投資機會。

盡職調查簽NDA 防洩露敏感資料

投資者在決定投資前一定會對目標初創做盡職調查（Due Diligence或簡稱DD）——劇中三名理工男聽到投資者提出要進行盡職調查時，他們完全不知道是怎麼一回事，還回答「大家都很盡職！」這其實是指投資者取得公司的資料，包括公司註冊詳情、財務數據、股權分配、專利登記等，用以評估投資的風險。而為避免洩露商業秘密，初創在提供資料前應與投資方簽署保密協議（Non-disclosure Agreement，簡稱NDA）。

燒錢有幾快？財務數字要熟知

在 DD 的過程中，VC通常會詢問創始人公司的「Burn Rate（燒錢速度）」 或「Runway（生命週期）」。譬如Monthly Burn Rate 是指每月資金消耗，簡單來說，現金收入減去現金支出便可得出該月淨資金流，概念與會計準則不同。如果客戶是在獲得服務後兩個月才付款，那初創提供服務的月份就不可以把這筆收入計算進去；至於現金支出就包括日常費用與發展所需的設備開支。Runway 原指飛機跑道，在創業圈則用來形容初創在用盡手頭現金之前能維持生計的時間，如同飛機到達跑道盡頭起飛前滑行的時間，計算方法為現金 除以 Burn Rate 。財務數字將創始人的夢想和現實連接起來，是VC考慮投資的判斷依據，即使創始人是100%的工科男，也一定要心中有數。

產品雛形贏VC芳心 最少資源顯核心價值

至於產品，VC投資前一般希望看到至少一個「MVP（Minimum Viable Product，最簡可行產品）」，即以最少資源展示核心價值。例如劇中男主角的團隊就因應女主角祖母的視障問題，開發了一款人工智能軟件，透過手提電話鏡頭對準物件，就能夠清楚講出眼前為何物。我們基金旗下也有一類似故事。Origami Lab 創始人Kevin 為了讓年輕時已患有視障的爸爸可以享受到智能手機的方便，開發了一款採用骨傳導技術的指環，無需透過手機屏幕，就可接聽電話及以聲控操作等。雖然我們第一次見到的產品只是由電線和鐵圈組成（即MVP），但我覺得他們的目標很清晰，概念亦非常有意思，所以很快就決定要支持。經過幾次改良，Orii 指環面世，不單在眾籌平台及其他渠道賣得不錯，連半島酒店也採用相關技術來提升保安團隊的形象及溝通效率。為了改善傳統對講機只能覆蓋某特定範圍、且所有酒店員工必須共享一個頻道的不足，該團隊開發了OFLO系統，透過輕便的通話裝置，可借助手勢或聲控來操作，且能覆蓋無限距離和多個溝通渠道，令員工可以輕鬆呼叫特定的同事；經理則可使用智能手機上的OFLO App更有效率地管理前線團隊，其功能包括實時聊天、轉錄、任務管理和GPS定位等。這些技術對不同團隊之間的溝通幫助很大，難怪半島酒店也成為他們的首批客戶之一。

創業家的精神就是不斷尋求機會去解決問題，一邊著手做一邊累積經驗，《Start-Up：我的新創時代》內的團隊最後更迸發新的創意，劇中的諸多情節都是現實的寫照。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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