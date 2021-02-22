  • 25°C
香港時間 : 2021222日 (一) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【育兒精明消費@iM網欄】精明育兒 了解小朋友人格特質

名人薈萃 15:54 2021/02/22

分享：

前兩期的人格特質內容，如果還沒有看到與自己小朋友相似的，這期應該可以配對到了。

情感智慧中心，是2號、3號、4號。他們的人格特色是透過情感、抽象意義、自我感受去學習。他們喜歡用情感溝通和交流，也容易敏感別人感受，所以培育情感智慧中心的小朋友，重點就是愛與關懷。

對情感智慧中心的小朋友，適當地表達內心感受，勝過說教講道理，因為他們對「講道理」及「以事論事」的溝通模式感到吃力。或者在講道理的同時，加入感情色彩，就像說故事會帶出故事的教育意義一樣。例如鼓勵他們多吃不同種類的蔬菜，如果只是講道理，說因為健康、營養全面等，他們可能不太肯聽；可以試試告訴他們小兔子很喜歡吃各種蔬菜，要和小兔子做好朋友就要學它一樣多吃不同種類的蔬菜；而小猴子大象，都非常喜歡吃水果，每天吃好多不同種類的水果，要和他們做朋友就要和他們一樣多吃水果，如果你不吃蔬菜水果，熊貓、猴子和大象都會很傷心的。

也因為他們活於情感中，所以對藝術性的事情特別感興趣，好像畫畫、跳舞、唱歌、音樂、攝影、服裝等。在這些活動，他們的情感可以流露可以表達。

在教育方面也是要以情感著手，着重和尊重他們自己的情感，從而表達和教育。而在責備的時候就更要避免責備他們的感受，因為感情是他們最為看重和明白的。

思維智慧中心，是5號、6號、7號。他們的人格特點是透過思維邏輯、推理、分析來學習。
他們喜歡以邏輯性思維模式來溝通，強項是哲學式思維，凡事總喜歡發問，更會將問題一層一層地越問越深，深入主題。不僅如此，思維智慧中心的小朋友還很會「舉一反三」，當然，舉一反三用在做功課，練習練功上都是好的積極的，但如果在生活中在說話方面，也總是模仿大人並且舉一反三，往往令家長覺得小朋友駁嘴難教。

而情感表達就正是「思維智慧中心」小朋友
的弱項，他們就是對情感表達非常薄弱，完全是自信心不足的狀況，也是因為他們對所有接觸的人和事物，都是以邏輯方式思考和理解的，所以當需要表達情感的時候，也同樣以邏輯方式，就會有種起動困難的跡象。

所以建議跟他們多作思維上的開放性討論，不是辯論也不要爭辯，只是輕鬆的討論，因為思維是他們的強項，這樣他們就會很容易感受到父母的愛了。

在新年裏，祝願家長們都可以明白小朋友的人格特質，新年進步，相處融洽，Happy 牛 Year。有想了解更多小朋友人格特質的，可以聯絡「林家九型」做專業的兒童人格評估，聯絡電話+852 62907687，電郵support@enneapsychology.org

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介：

幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

更多育兒精明消費@凳凳媽的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

欄名 : 育兒精明消費

最新專欄文章 更多

【育兒精明消費@iM網欄】如何應材施教？　認識林家九型人格
2021/01/04
【育兒精明消費@iM網欄】如何應材施教？　認識林家九型人格
【育兒精明消費@iM網欄】產後修復 如何舒緩孕婦「頻尿」困擾？
2020/12/07
【育兒精明消費@iM網欄】產後修復 如何舒緩孕婦「頻尿」困擾？
【育兒時在思@iM網欄】唔飲得都玩得 善用咖啡渣 自製多種小玩意
2020/11/30
【育兒時在思@iM網欄】唔飲得都玩得 善用咖啡渣 自製多種小玩意
【育兒精明消費@iM網欄】疫情下的胃腩 「168斷食」
2020/11/23
【育兒精明消費@iM網欄】疫情下的胃腩 「168斷食」
【育兒精明消費@iM網欄】享受深呼吸減壓 香薰治療天然香水
2020/10/26
【育兒精明消費@iM網欄】享受深呼吸減壓 香薰治療天然香水

上一篇文章

【大行報告】高盛指華潤置地長短期投資均現吸引力　升目標價列入「確信買入」名單

下一篇文章

渣打香港設首間優先私人理財中心　專攻800萬以上資產高端客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽