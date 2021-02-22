【育兒精明消費@iM網欄】精明育兒 了解小朋友人格特質

前兩期的人格特質內容，如果還沒有看到與自己小朋友相似的，這期應該可以配對到了。

情感智慧中心，是2號、3號、4號。他們的人格特色是透過情感、抽象意義、自我感受去學習。他們喜歡用情感溝通和交流，也容易敏感別人感受，所以培育情感智慧中心的小朋友，重點就是愛與關懷。

對情感智慧中心的小朋友，適當地表達內心感受，勝過說教講道理，因為他們對「講道理」及「以事論事」的溝通模式感到吃力。或者在講道理的同時，加入感情色彩，就像說故事會帶出故事的教育意義一樣。例如鼓勵他們多吃不同種類的蔬菜，如果只是講道理，說因為健康、營養全面等，他們可能不太肯聽；可以試試告訴他們小兔子很喜歡吃各種蔬菜，要和小兔子做好朋友就要學它一樣多吃不同種類的蔬菜；而小猴子大象，都非常喜歡吃水果，每天吃好多不同種類的水果，要和他們做朋友就要和他們一樣多吃水果，如果你不吃蔬菜水果，熊貓、猴子和大象都會很傷心的。

也因為他們活於情感中，所以對藝術性的事情特別感興趣，好像畫畫、跳舞、唱歌、音樂、攝影、服裝等。在這些活動，他們的情感可以流露可以表達。

在教育方面也是要以情感著手，着重和尊重他們自己的情感，從而表達和教育。而在責備的時候就更要避免責備他們的感受，因為感情是他們最為看重和明白的。

思維智慧中心，是5號、6號、7號。他們的人格特點是透過思維邏輯、推理、分析來學習。

他們喜歡以邏輯性思維模式來溝通，強項是哲學式思維，凡事總喜歡發問，更會將問題一層一層地越問越深，深入主題。不僅如此，思維智慧中心的小朋友還很會「舉一反三」，當然，舉一反三用在做功課，練習練功上都是好的積極的，但如果在生活中在說話方面，也總是模仿大人並且舉一反三，往往令家長覺得小朋友駁嘴難教。

而情感表達就正是「思維智慧中心」小朋友

的弱項，他們就是對情感表達非常薄弱，完全是自信心不足的狀況，也是因為他們對所有接觸的人和事物，都是以邏輯方式思考和理解的，所以當需要表達情感的時候，也同樣以邏輯方式，就會有種起動困難的跡象。

所以建議跟他們多作思維上的開放性討論，不是辯論也不要爭辯，只是輕鬆的討論，因為思維是他們的強項，這樣他們就會很容易感受到父母的愛了。

在新年裏，祝願家長們都可以明白小朋友的人格特質，新年進步，相處融洽，Happy 牛 Year。有想了解更多小朋友人格特質的，可以聯絡「林家九型」做專業的兒童人格評估，聯絡電話+852 62907687，電郵support@enneapsychology.org

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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