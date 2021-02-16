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【買樓理財】2008年買居屋　一個月後遇金融海嘯　現帳面勁賺3.5倍離場

股樓投資 15:37 2021/02/16

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一般來說，農曆新年假期期間，樓市成交不多，但今年情況反常，以十大屋苑為例，據中原、美聯統計，過去一連四日長假的成交量，同創10年新高。除了私人住宅市場受惠，就連居屋也錄成交。利嘉閣黃靜顏說，上水居屋翠麗花園1座高層L室，實用面積427平方呎，兩房間隔，原叫價469萬元，放盤約一個半月後，終減價29萬元，以440萬元（未補地價）易手，實用呎價約10,304元。   

據了解，原業主於2008年7月，以約98.5萬元（未補地價）購入上述單位，持貨約12年，現轉手帳面賺約341.5萬元，期內升值約3.5倍。黃靜顏續說，翠麗花園現時約有29個單位放售，最低入場價由450萬元起。 

翻查資料，十年多前雷曼兄弟爆煲，觸發系統性風險，9月金融海嘯發生後，香港樓價急挫，以原業主購入時間為例，即2008年7月，當時差估署的樓價指數報124.9點，其後急跌至2008年12月的104.8點低位，短短數月跌約16%。

【安達臣道新盤】安峯價單登場　一房折實最平792.9 　華懋：市場期望開心價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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