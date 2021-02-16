【方圓公關人生@iM網欄】虛擬貨幣浪潮席捲全球 將來是投資也是生活？

隨着比特幣（Bitcoin）價格愈升愈有，「買股票定買比特幣」成為過年前一大熱話，雖云市場仍然對加密貨幣的安全性仍有保留，但同時比特幣價格已經「排除萬難」衝上48,000美元水平，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）日前更一口氣掃入15億美元Bitcoin，並宣布Tesla將會接受Bitcoin為支付方式之一，消息相當震撼。Bitcoin浪潮強勁，是否能追上其他投資產品並成為大眾接納的交易貨幣／單位，甚至有機會成為未來的嶄新支付方式？且拭目以待。

區塊鏈可以說是互聯網時代以來最具顛覆性的技術，簡單理解，區塊鏈是一個「去中心化的分散式資料庫」，利用複雜的密碼加密資料，再透過數學演算法去解決讓人最擔憂的安全問題，而且在不需要介入第三方的前提下讓使用者達成共識完成交易，在互聯網世界上集體維護區塊鏈裏面的資料，就像一本全民皆可參與的電子記帳本，每筆交易資料都被記錄集成區塊鏈且不可竄改。

近年區塊鏈技術日益成熟，逐漸在改寫整個金融生態，雖然甫一開始，加密／虛擬貨幣的形象只是投資者（或投機者）炒賣賺錢的工具，而且問題相當多，市場對加密貨幣的安全性與認受性仍存有疑慮，各個國家的監管機構亦普遍對加密／虛擬貨幣的交易及監管「積極關注」；但隨著美國及日本等國家在加密貨幣的發展道路上愈走愈前，例如全球支付巨頭Paypal都準備開始支援加密貨幣的交易，日本在動漫市場應用非同質化代幣（Non-Fungible Token／NFT：具備不可分割、不可替代、獨一無二等特性，多用作標記獨特而具備價值的有形資產包括藝術品、房地產、收藏卡、遊戲中的虛擬寶物等，與Bitcoin相對）更成為大流行，虛擬貨幣一旦成為認可的支付方式或通用貨幣的時候，其價值及信任度亦必定大大提升。貨幣轉向數碼化亦可能是無可避免的大趨勢，屆時虛擬貨幣會成為投資、會融入生活，虛擬成就未來。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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