【地產股】長實趙國雄：香港樓價今年上落波幅5%　料疫情緩和利市場氣氛

▲ 長實集團執行董事趙國雄預期，今年香港樓價上落波幅約5%。

長實集團 （01113） 執行董事趙國雄預期，今年香港樓價上落波幅約5%，樓市整體走勢平穩，而隨著疫情好轉相信會利好市場氣氛。他又估計，考慮到目前樓市仍然暢旺，政府放寬住宅按揭成數的機會不大，以避免樓市過分熾熱。

趙國雄今早出席電台節目後表示，新春期間新盤成交相當理想，料農曆新年復工後，樓市仍會保持暢旺，特別是不論上車盤或豪宅的買家入市意慾亦都積極。

他續指，市場資金充裕、且利率維持低水，住宅供應不足，支持樓市走勢平穩，料今年樓價波幅約5%。他透露，期望今年可以推出約2,000個單位發售。

香港今日新增6宗本地確診個案 莎莎國際急彈一成【下一頁】

此外，香港新冠疫情持續放緩，今日新增本地確診宗數6宗，另有2宗輸入個案，本地股均有明顯升幅。

地產發展商股份方面，長實集團最新升4.9%報41.9元；新地 （00016） 升3%最新報112.1元；恒基地產 （00012） 升3.2%報32.25元。

收租股方面，九倉 （01997） 最新報48.25元，升9.8%，最高曾見48.35元創逾1年高；希慎 （00014） 最新報29.5元，升2.3%。

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編輯：趙穎妍