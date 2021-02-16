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【電動車】Jaguar計劃轉型全面電動化　2025年起停售純燃油車

科技 14:48 2021/02/16

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Jaguar Land Rover集團宣布，Jaguar品牌將於2025年起，全面停止開發燃油車，以推行電動化，並計劃5年內推出6款純電動車。

英國最大名車製造商捷豹路虎所屬Jaguar Land Rover集團宣布，Jaguar品牌將於2025年起，全面停止開發燃油車，以推行電動化，並計劃5年內推出6款純電動車。同時，Land Rover將在2024推出首款純電動車，而油電混合車型仍會供應直至約2036年。

英汽車銷量跌近3成　電動車逆市增加

綜合外媒報道，Jaguar Land Rover於日前表示，將即時逐步取締原有的氧化內燃機設計，而每年電動化的投入資金將達25億英鎊（約港幣273億元），包括發展電動化技術及聯網汽車服務，同時亦會投資開發氫燃料電池，目標到2025年實現不包括債務在內的正現金流。

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集團行政總裁Thierry Bollore透露，Juguar冀望藉發展電動車轉型，並同時保持豪華燃油車型的駕馭感與動力，整個集團目標是在2039年實現碳中和。又指，未來5年內將推出6款電動車款，而首架Land Rover全電動車預期將於2024年面世，並於2030年推出全線E系電動車。

責任編輯：施雯雯

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