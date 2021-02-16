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【摩笛吹奏】大摩看好呢家餐飲股 多品牌策略 首予增持評級　目標價潛在升幅25％

股樓投資 15:26 2021/02/16

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摩根士丹利發表報告指，九毛九（09922）旗下「太二酸菜魚」具備長遠增長潛力，加上強勁的多品牌營運，即使股價顯著跑贏恒指，其溢價仍然合理，首予九毛九「增持」評級，目標價46元。

九毛九周二（16日）新報36.9元，跌0.7%，成交額3億元，股價較目標價潛在升幅25%

大摩認為，九毛九旗下共有5個品牌，包括「九毛九」、「太二酸菜魚」、「２顆雞蛋煎餅」、「慫」及「那未大叔是大廚」，2019至2022年預計店鋪單位增長達33%，投資回報表現強勁，而且公司具備全國規模的經營網絡。

【大行報告】內地春節票房創新高　摩通薦5大受惠股 【見下頁

報告指，太二酸菜魚是內地市場中最大參與者，去年市佔率約為7%，開店僅需一個月就達收支平衡，現金回本期僅七個月，相信是受惠於其標準化及具擴張規模的業務模式，一方面其餐單簡潔、主打酸菜魚，相關市場2021至2024年年均復合增長預計達30%，

目前太二酸菜魚約有230家分店，大摩預期長遠有望擴張至1,000家。儘管今年以來其股價已顯著跑贏恒指，但考慮到太二酸菜魚具備長遠的增長潛力，同時亦有經營多品牌的潛力，預期2021至2023年盈利年均復合增長達72%，相信其股份仍有上行空間，

【延伸閱讀】如何幫利是錢增值？8隻牛年超旺利是股【見下頁

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記者：李兆明

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