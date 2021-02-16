【牛津疫苗】澳洲批准使用 12周内接種2劑有效率82%

新冠肺炎疫情全球大流行，各國都加快審批新冠疫苗。澳洲政府繼上月底批准使用輝瑞疫苗後，於當地周二（16日）宣布批准緊急使用阿斯利康生産的牛津疫苗。澳洲監管當局表示，如在接種首劑牛津疫苗後的12周内再接種第二劑，牛津疫苗的有效率提高至82%。

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澳洲藥物管理局（TGA）周二批准牛津疫苗，在澳洲向18歲以上人士供應。TGA負責人斯凱里特（John Skerritt）表示，當局認為沒有理由質疑牛津疫苗對長者無效，因此未有為接種牛津疫苗的群體設置年齡上限。

TGA建議民眾在接種首劑牛津疫苗後，相隔12周内再接種第二劑疫苗。斯凱里特指出，按照上述時間接種牛津疫苗，牛津疫苗有效率可提高至82%。他更表示，牛津疫苗預防新冠肺炎重症及死亡方面的有效率達100%。

澳洲政府已訂購5,380萬劑牛津疫苗，其中5,000萬劑由澳洲龍頭藥廠CSL於墨爾本生産，以確保疫苗的穩定供應。澳洲政府表示，澳洲由3月底開始，每周可供應100萬劑牛津疫苗。

澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）早前承諾，澳洲政府於4月可為全國民眾接種400萬劑疫苗的目標。亨特周二更承諾，全國有意接種新冠疫苗者，於10月最少都可接種第一劑。

責任編輯：鄭錦玲