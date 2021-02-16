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【新經濟股】二、三線新經濟股急漲　平安好醫生破頂、恒騰飆近五成

股市 16:34 2021/02/16

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二、三線新經濟股表現標青，平安好醫生破頂、恒騰飆近五成。

港股牛年首日開市造好，科技指數亦高見10,785點創新高，多隻二、三線新經濟股急漲。當中，以眾安在綫 （06060） 升超過3成表現最好；平安好醫生 （01833） 則破頂；閱文 （00772） 曾漲近13%。其他新經濟股方面，恒騰網絡 （00136） 更暴升近五成。

平安好醫生獲Catherine Wood建倉續漲15%　眾安升兩成半｜【下一頁】

新經濟龍頭股「AMTXJ」今日表現略遜，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 股價雙雙逆市下跌。小米 （01810） 則升5.3%、阿里巴巴 （09988） 及京東集團 （09618） 同升1.2%。

二、三線新經濟股表現更搶眼。眾安在綫收市前繼續發力上升，終升約32%並以全日最高價73.35元收市，創逾52周高；平安好醫生今午高見148.5元，創上市高；閱文今日早段曾高見95.75元，升近13%，創逾1年高隨後升幅收窄，收報92.5元，升9%，成交8.1億元。

其他科技股方面，由騰訊及恒大 （03333） 共同投資的恒騰網絡，收報15.24元，升46.3%，成交27.5億元。赤子城科技 （09911） 收報10.7元，升16.9%。

恒大汽車曾升14%破頂　年初至今股價飆近倍｜【下一頁】

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編輯：趙穎妍

港股 新經濟 平安好醫生（01833） 恒騰網絡（00136） 京東集團—SW（09618） 赤子城科技（09911） 阿里巴巴－SW（09988） 指數 新經濟股 京東（美：JD）
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