一名學資處職員確診新冠肺炎　相關服務櫃檯暫停服務

在職家庭及學生資助事務處今日（16日）表示，一名學資處的職員今日確診新冠肺炎病毒。



學資處表示，該名職員為文職人員，於工業貿易大樓4樓工作，日常無須接觸公眾，最近一次上班日期為2月10日。他於工作時有佩戴外科口罩，與其他人士保持適當社交距離。



基於公共衞生考慮，學資處下午已關閉工業貿易大樓4樓辦公室，以進行徹底清潔和消毒。設於該樓層的服務櫃檯亦會暫停服務至2月19日。該處會聯絡已預約櫃檯服務人士。



在職家庭及學生資助事務處在疫情期間一直嚴格執行各項防疫措施，包括要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，亦已加強工作環境的清潔和消毒。該處已提醒所有員工須注意個人衞生，並時刻保持警覺。

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責任編輯：黎淑雯

