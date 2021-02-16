【小米新機】小米11 Lite網上現身　延續系列設計風格

▲ 著名科技博客@數碼閒聊站在微博上載，釋出一組疑似是小米11 Lite的概念渲染圖，其機背設計和外觀乍看都跟小米11 十分相似。

小米11已在中國市場上市一個多月，網民除了等待小米11 Pro和Ultra，亦同樣期待小米11 Lite的發表。日前，著名科技博客@數碼閒聊站就在微博上載，釋出一組疑似是小米11 Lite的概念渲染圖，其機背設計和外觀乍看都跟小米11 十分相似。

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有別於小米11採用2K AMOLED四曲面屏幕，小米11 Lite改為全平面屏幕設計。而小米11最具特色的相機模組設計，還有底部橫向的xiaomi標誌，幾乎都在小米11 Lite上如實呈現，唯一的分別是，小米11 Lite的相機上沒有「108MP OIS ASPH」的字樣。而傳聞小米11 Lite將搭載三鏡頭主相機，分別為6,400萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭和500萬像素微距鏡頭的搭配。

除了屏幕和相機方面的規格差異，小米11 Lite在硬體規格配置上，明顯不會是旗艦級的定位。根據之前流傳的消息，小米11 Lite將會配備120Hz更新率的LCD屏幕，搭載高通Snapdragon 732G處理器、6GB RAM、64GB或128GB儲存，內建電池容量為4,250mAh，並支援33W快速充電。

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責任編輯：施雯雯