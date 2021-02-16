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【昭衍新藥】昭衍新藥今起招股　研究中心主要從事3大業務

商業 14:01 2021/02/16

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昭衍新藥（06127）於今日起招股，並計劃全球發售4332萬H股。（新華社圖片）

昭衍新藥（06127）於今日起招股，並計劃全球發售4332萬H股，當中有約9%即389萬股在香港發售。招股價則在133元至151元之間。每手100股的入場費為約15,252元。昭衍新藥在香港上市，到底是提供甚麽業務的公司？

昭衍新藥成立於1995年，原為北京昭衍新藥研究中心有限公司，後於2012年改制，並更名為北京昭衍新藥研究中心股份有限公司。並於2017年，昭衍新藥A股（滬：603127）在上交所上市。

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翻查資料，昭衍新藥的股權架構中，控股股東為董事長兼執行董事馮宇霞及其配偶周志文，合共持有股份總數約43.37%。在港交所上市後，則合共持有已發行股份總數約36.43%，仍為控股股東。

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昭衍新藥總部位於北京，為一間藥物非臨床安全性評價的合同研究組織，主要業務包括非臨床研究、臨床試驗及相關服務，以及實驗模型。目前在北京、蘇州設有認證設施，並計劃擴大服務範圍，擬於2023年建立並營運廣州和重慶設施，分別提供（1）創新藥的藥物安全評價中心和配備生物分析服務相關平台的中央實驗室；（2）非臨床研究實驗室、實驗模型繁殖設施及臨床研究中央實驗室。

除了中國業務外，昭衍新藥於2019年收購位於美國、從事醫藥發現的合同研究組織的Biomere。Biomere截至2020年9月30日止九個月，佔昭衍新藥總收益的25.0%，以及同期絕大部分海外收益。

責任編輯：馬意文

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