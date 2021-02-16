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【牛津疫苗】英國或批准印度生産疫苗入口 運至國内接種

環球社會熱點 14:36 2021/02/16

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新冠肺炎疫情全球大流行，但輝瑞及阿斯利康等藥廠生産新冠疫苗的過程出現問題，導致歐盟的新冠疫苗供應大減。路透社指出英國藥品及保健品管理局（MHRA） ，正對負責生産牛津疫苗的印度血清研究所（SII）廠房進行審視，以決定是否批准該廠代為生產的牛津疫苗運至英國或其他國家。

世衛批准緊急使用牛津疫苗 上半年料可供應3億劑 【下一頁】

SII是全球最大的疫苗生產商，主要生產牛津疫苗及供應巴西、南非、沙地阿拉伯及多個發展中國家。而英國的牛津疫苗供應，則主要來自英國當地生產鏈。路透社引述消息人士指，如果MHRA審視SII的生產過程後感到滿意，將會允許由SII生產的疫苗出口到英國及其他獲MHRA許可的國家。

MHRA確認正對SII廠房進行評估，但未有透露更多詳情，而SII則未有回應。但由於SII早有生產其他疫苗供應英國的經驗，外界預計MHRA審批問題相信不大。另外，路透社引述印度政府消息人士指，英國已向印度政府表示有興趣洽購由SII生產的新冠疫苗，但未有透露採取數量或具體時間表。

英國近1500萬人已接種疫苗 周二開始第二輪計劃 【下一頁】

如MRHA批准SII生產的牛津疫苗運至英國，英國的疫苗供應量有望變得穩定。但路透社報道，目前未能確定英國會否允許把額外數量的疫苗出口至歐盟，以緩和歐盟各國新冠疫苗短缺的問題。

責任編輯：郭麗明

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