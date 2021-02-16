【酒吧停業】調酒師工會：近8成受訪會員被迫放無薪假　酒吧倒閉潮已開始

▲ 香港調酒師工會主席候翠珊（右二）指，酒吧的倒閉潮已經開始。左一為該會外務副主席李逸駿；左二為該會司庫劉偉業；右一為該會秘書陳小萍。（湯炳強攝）

港府將於本周四（18日）起放寬限聚令，包括重開美容院、戲院等處所，不過酒吧仍然停業。香港調酒師工會主席候翠珊透露，聖誕節至農曆新年為酒吧旺季，停業期間酒吧業損失45億元，但今輪政府無實際支援停業商戶，促請盡快重開有酒吧批注的酒吧，以免更多酒吧結業及員工失業。

【限聚令放寬】戲院年初七復業 橙天嘉禾：安排員工檢測及消毒影院

【限聚令放寬】食肆須要求食客掃描「安心出行」 負責人憂沒權檢查恐惹紛爭

該會最新的調查顯示，旗下受訪調酒師會員全部都被調整薪酬或工作內容，76.5%會員被要求放無薪假、40.4%被要求減少上班時間、29.8%被減人工、29.8%更被調配到其他工作崗位。停業期間有不少酒吧結業，12.3%會員已轉投其他行業、5.3%會員失業。

候續指，全港約有1,200間只持酒吧批注的酒吧，相信大多難以經營下去，酒吧的倒閉潮已經開始，「中環至少五分之一的酒吧，落閘後不會再重開。」

現時可重開的處所需要安排員工強制檢測，並要求顧客掃瞄「安心出行」，或登記個人資料，未來可能更要接種疫苗才能進入處所。候認為，政府應公開檢測公司的招標過程、向市民解釋清楚疫苗的成效及副作用、如何處理個人資料、若資料泄漏誰負責等，才能使市民安心。

【限聚令放寬】遊戲機中心初七重開 業界不擔心「安心出行」影響營業

記者：朱悅瀅