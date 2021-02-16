【比特幣】比特幣逼近5萬美元關口 嘉楠耘智盤前升逾一成

▲ 比特幣今天（16日）中午貼近50000美元關口。

比特幣今天（16日）中午貼近50000美元關口，據Coindesk數據顯示，比特幣在香港時間中午12時上升至49,951美元，與5萬美元位置僅差49美元。比特幣現報49,006美元，24小時內升幅達3.4%，總市值約為9120億美元，超越美國五大市值美股Tesla（美﹕TSLA）。

Tesla馬斯克稱自己應該8年前買入比特幣，詳情可看﹕【下一頁】

比特幣在不同的交易平台報價存在偏差，平台上顯示的價格會有差異﹕

交易平台 比特幣24小時內最高價（美元） Binance 49,977 Coindesk 49,951 Kraken 49,900 Coinbase Pro 49,900

受惠於比特幣價格上升，比特幣礦業公司Marathon Patent（美﹕MARA）盤前升8.4%，報41.7美元，Riot Blockchain Inc（美﹕RIOT）盤前升10.9%，報54.7美元。比特幣挖礦機製造商嘉楠耘智 （美﹕CAN）盤前升14.7%，報15美元。

港股方面，區塊鏈概念股火幣科技 （01611） 午後升近4成，至下午收市，火幣科技全日升37.4%，收報18.9元，數字資產公司BC科技集團（00863）全日升15.6%，報20.3元。

WallStreetBet Twitter帳戶預先慶祝Bitcoin 升上5萬美元

圖看網民對Bitcoin升近5萬美元反應﹕

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比特幣升近5萬美元的消息令不少投資者感到雀躍，當中包括早前挾爆沽空大戶的美國著名論壇Reddit的WallStreetBets群組散戶。WallStreetBet的Twitter帳號更一早上載比特幣從1萬美元升上5萬美元的片段，片段中更加入狗狗幣（Dogecoin）和Tesla創辦人Elon Musk的頭像，為近日的加密貨幣熱潮再度推波助瀾。

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編輯﹕賴奕羚