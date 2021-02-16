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【香港疫情】3個月來首次不設疫情記招　零售股急漲、莎莎飆一成

股市 13:10 2021/02/16

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3個月來首次不設疫情記招　零售股急漲、莎莎飆一成

香港第四波疫情開始緩和，今日新增不多於10宗確診個案，其中3宗屬源頭不明，由於詳情已在昨日交代，今日不設疫情記者會，為去年11月中以來首次。疫情轉趨緩和，個別本地股急漲，莎莎國際 （00178） 飆一成，其他零售股如利福國際 （01212） 亦曾漲8.5%。

衛生防護中心周一（15日）公布，新增9宗確診個案，而初步確診個案則涉及3宗源頭不明。據最新消息指，今日新增的確診宗數續少於10宗。

憧憬限聚、堂食禁令放寬　餐飲股輕微反彈

疫情轉趨平穩，本地股有追捧。零售股方面，莎莎國際創逾1年高，早段高見1.88元，升11.2%，最新仍升1成報1.86元。利福國際早段高見6.5元、漲8.5%，創逾1個月高。周生生 （00116） 最新報9.9元，升3.6%。周大福 （01929） 最新報10.3元，升3.3%。

政府早前預告，年初七（18日）起將放寬限聚令至4人一枱及晚市堂食禁令，餐飲股亦見輕微反彈。大家樂 （00341） 日內最高見17.34元，最新報17.28元，升1.4%，創逾1個月高；大快活 （00052） 則微升1%。

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編輯：趙穎妍

港股 服裝零售股 零售 疫情 餐飲 限聚令 周大福（01929） 利福國際（01212） 大家樂（00341） 莎莎國際（00178）

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