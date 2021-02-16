【香港疫情】香港增8宗個案、近3個月首不設記招　本地股急漲莎莎飆一成、太古升一成半（第二版）

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【新股IPO】瑞聲科技分拆誠瑞光學A股上市獲港交所批准 股價升7%
香港第四波疫情開始緩和，衛生防護中心公布新增8宗確診個案，6宗本地個案中3宗涉源頭不明。香港今日不設疫情記者會，為去年11月中以來首次。疫情開始緩和，本地零售消費相關股急漲，莎莎國際 （00178） 飆一成，太古 （00019） 升幅逾一成半，其他零售股如利福國際 （01212） 亦曾漲8.5%。
衛生防護中心周一（15日）公布，新增8宗確診個案，6宗為本地個案，當中3宗源頭未明。
奈雪的茶申請來港上市 賓仕炒高1.7倍，可見【下一頁】
憧憬限聚、堂食禁令放寬 餐飲股輕微反彈
疫情轉趨平穩，本地股有追捧。零售股方面，莎莎國際創逾1年高，高見1.93元，升14%，最新報1.92元。利福國際早段高見6.5元、漲8.5%，創逾1個月高。周生生 （00116） 最新報9.85元，升3%。周大福 （01929） 最新報10.68元，升7%。
商場股方面，太古大升15%，報56.75元；太古地產 （01972） 升4%，報23.4元。同系國泰航空 （00293） 升5%。
其他收租股，希慎興業 （00014） 升2.6%，新地 （00016） 升3%，恒隆地產 （00101） 升6%。
政府早前預告，年初七（18日）起將放寬限聚令至4人一枱及晚市堂食禁令，餐飲股亦見輕微反彈。大家樂 （00341） 日內最高見17.34元，最新報17.38元，升2%，創逾1個月高；大快活 （00052） 也升2%。
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編輯：趙穎妍