  • 23°C
香港時間 : 2021216日 (二) 14:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港疫情】香港增8宗個案、近3個月首不設記招　本地股急漲莎莎飆一成、太古升一成半（第二版）

股市 14:42 2021/02/16

分享：

香港新冠疫情緩和，本地零售股如莎莎國際急飆一成。

香港第四波疫情開始緩和，衛生防護中心公布新增8宗確診個案，6宗本地個案中3宗涉源頭不明。香港今日不設疫情記者會，為去年11月中以來首次。疫情開始緩和，本地零售消費相關股急漲，莎莎國際 （00178） 飆一成，太古 （00019） 升幅逾一成半，其他零售股如利福國際 （01212） 亦曾漲8.5%。

衛生防護中心周一（15日）公布，新增8宗確診個案，6宗為本地個案，當中3宗源頭未明。

奈雪的茶申請來港上市 賓仕炒高1.7倍，可見【下一頁】

憧憬限聚、堂食禁令放寬　餐飲股輕微反彈

疫情轉趨平穩，本地股有追捧。零售股方面，莎莎國際創逾1年高，高見1.93元，升14%，最新報1.92元。利福國際早段高見6.5元、漲8.5%，創逾1個月高。周生生 （00116） 最新報9.85元，升3%。周大福 （01929） 最新報10.68元，升7%。

商場股方面，太古大升15%，報56.75元；太古地產 （01972） 升4%，報23.4元。同系國泰航空 （00293） 升5%。

其他收租股，希慎興業 （00014） 升2.6%，新地 （00016） 升3%，恒隆地產 （00101） 升6%。

政府早前預告，年初七（18日）起將放寬限聚令至4人一枱及晚市堂食禁令，餐飲股亦見輕微反彈。大家樂 （00341） 日內最高見17.34元，最新報17.38元，升2%，創逾1個月高；大快活 （00052） 也升2%。

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】

相關文章：

【盈喜盈警】一文看清企業數據 第一服務料去年純利不少於4成（不斷更新）

【盈富基金】積金局傳不滿道富處理手法　促受託人重新評估道富為盈富管理人的適當性

【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%

 

編輯：趙穎妍

港股 服裝零售股 零售 疫情 餐飲 限聚令 周大福（01929） 利福國際（01212） 大家樂（00341） 莎莎國際（00178）

上一篇文章

【新股IPO】瑞聲科技分拆誠瑞光學A股上市獲港交所批准　股價升7%

下一篇文章

【滙豐HSBC股價】滙豐造好升半成　千個沽盤不待滙豐會否恢復派息排隊出貨獲利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【滙豐HSBC】滙豐下周開會傾會否派息　滙豐股價升近4%
【滙豐HSBC】滙豐下周開會傾會否派息　滙豐股價升近4%
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【北水基金】銀河證券料萬億人幣北水炒港股 花旗最牛估3萬億
【北水基金】銀河證券料萬億人幣北水炒港股 花旗最牛估3萬億