【彈劾特朗普】現身總統日派對 向支持者豎拇指（圖輯）

前美國總統特朗普的彈劾聆訊結束，特朗普於參議院表決獲判無罪。周一（15日）為美國總統日（Presidents' Day）假期，特朗普支持者於美國佛羅里達州舉行聚會，慶祝特朗普被判無罪。特朗普突然現身支持者的慶祝派對，並向支持者竪起拇指。

美媒《國會山報》報道，一大批特朗普（Donald Trump）支持者周一在特朗普的私人海湖莊園（Mar-a-Lago）附近聚會，趁總統日慶祝特朗普獲判無罪。特朗普車隊期間突然現身，獲支持者在馬路兩邊列隊歡迎。特朗普雖然未和支持者直接對話，但在車輛緩駛通過時在車內向支持者豎起拇指。

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從美國保守派媒體《Right Side Broadcasting Network》（RSBN）的直播片段中可見，聚會現場氣氛熱烈。支持者揮舞著美國國旗和舉著寫有標語的旗幟，不少人頭戴寫有「TRUMP」字樣的紅色帽，但現場未見有人佩戴口罩。支持者不斷高叫口號，一名女子在特朗普的車輛經過時，大叫 「每一個人都知道你贏了！」（Everybody knows you won！），之後其他人高叫「我們愛特朗普！」（We love Trump！）

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活動發起人薩米爾（Samir）接受RSBN採訪時表示，他們熱愛自己的總統，認為特朗普應該留在白宮。

特朗普上周六（13日）於參議院的彈劾審訊中被判無罪，雖然有7名共和黨人「倒戈」，但距離成功定罪還欠10票。特朗普其後發表聲明指，他被判無罪只是「讓美國再次偉大」（MAGA）計劃中的第一步，未來數天會宣佈計劃。

責任編輯：李俊儀