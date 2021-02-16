健倍苗苗瞄準時機 分拆上市釋放發展動力

隨着針對新冠肺炎的疫苗推出，環球經濟逐漸復甦；加上疫情過後，大眾對健康的意識提高，刺激消費者對醫藥及保健產品的需求，預料醫療保健行業發展在今年將進一步加速。

健倍苗苗在本港主板獨立上市

本地著名醫藥生產及分銷商雅各臣科研製藥有限公司（02633）旗下的健倍苗苗（保健）有限公司（02161）早着先機，剛於2月5日在聯交所主板獨立上市。分拆上市有助透過其多元化產品組合及廣泛分銷網絡以把握醫療保健品高速發展的機遇，更可以把集團之企業品牌打進資本市場，吸引投資界的關注及興趣，釋放其投資價值，為集團的持續發展策略奠定基石。

健倍苗苗作為業內龍頭之一，經營一系列廣泛的品牌醫療保健品，包括兩個主要類別︰消費者醫療保健品，包括品牌藥（主要以非處方藥形式分銷的品牌藥）及健康保健品、以及品牌中藥，包括非處方品牌中藥及濃縮中藥顆粒產品。按收益計，健倍苗苗為2019年香港第四大經營非處方品牌藥及非處方品牌中藥的品牌運營商，分銷網絡遍布大中華及東南亞多個國家。

豐富產品線及龐大分銷網

健倍苗苗擁有豐富經驗，及廣泛的銷售網絡，成功紮下穩健基礎，能夠就不同市場制定精準的市場策略，針對性地提升銷量及品牌忠誠度。現時，健倍

苗苗擁有約20款消費者醫療保健品及品牌中藥的主要品牌，包括11個第三方品牌及9個自主品牌，正在營運約194個品牌，包涵逾1,700款產品。當中不少家喻戶曉的品牌，例如保濟丸於2019年佔香港腸胃科非處方品牌中藥市場最大市場份額、德國秀碧除疤膏成功填補香港疤痕治療市場的缺口等，均反映集團對品牌的強大管理能力。

強大母企背景 助業務發展

健倍苗苗母企雅各臣是香港領先的非專利藥龍頭公司，令健倍苗苗不單具有吸納專才的能力，更讓集團可更易獲得具市場優勢的第三方品牌及產品。同時，雅各臣的豐富資源亦有助健倍苗苗迅速發展，早前雅各臣宣布向其股東派發有條件特別中期股息，每持有8股雅各臣可獲派1股健倍苗苗，共分派近2.42億股健倍苗苗股份，佔健倍苗苗上市後已擴大股本約 27.1%，為未來發展注入強大動力。

國內市場增長強勁 擴大跨境電子商務業務

上市後，健倍苗苗將繼續穩固在香港的市場領先地位，亦將投放資源以加強發展不同地區，尤其是中國內地市場。隨着人均收入提升，中國市場的消費者對優質產品及醫療保健的追求愈來愈高。加上國內對醫藥保健業及跨境電商業的利好政策不斷出台的帶動下，預料市場規模將發展至2024年的1.9萬億元。有見及此，健倍苗苗已經透過與香港分銷商的一間共同控制實體與一家知名中國國有企業集團成立合資公司，藉着後者的強大背景，將能提升健倍苗苗的產品在國內市場的滲透率，並有助集團發掘其他合作機會，達至雙羸局面。

此外，中國跨境電子商務的結構日漸完善，並迅速發展為國內主要銷售渠道之一。為把握此市場機遇，健倍苗苗持續透過多個流行平台擴大跨境電子商務渠道的業務，利用自設線上商店及第三方線上商店包括京東國際及天貓的網上旗艦店等，以發掘分銷產品的機會。藉此，集團不但獲得更廣泛的線上客戶群，更得以透過線上及線下等多渠道績效營銷及推廣計劃，成功向內地龐大的消費者群推廣合資格品牌醫療保健品。加上在中國境內，精選品牌醫療保健品是毋須額外遵守註冊規定，即可直接於中國跨境銷售，此亦可令健倍苗苗擴大在國內的產品滲透並縮短產品發布時間。相信跨境電商業務將會成為集團未來增長動力之一。

推不同產品組合滿足市場

健倍苗苗將不斷增強產品組合以滿足不同地區市場的需要，並以產品組合追求自然增長及推出多種針對不同市場的策略方針。集團將重點發展家用式診斷產品、女性保健及育兒以及衞生及個人護理領域的藥妝及保健產品，通過建立現有的自主品牌產品及其品牌吸引力，如加強發展自主品牌Dr. Freeman 醫臣及保濟丸產品線，來調整產品供應及開發延伸產品線，務求以多元化的產品組合，發展成為區內可持續品牌醫療保健採購及分銷平台。

健倍苗苗現作為一家成功的本地上市企業，憑藉豐富的市場經驗，加上多元化的產品組合，以及穩健往績表現，會繼續透過自身的實力壯大不同地域的業務發展，並同時為大眾提供更多優質及安全的消費者醫療保健品及品牌中藥，創造更高的投資及品牌價值，為股東帶來長遠的裨益。

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