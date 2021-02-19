【盈喜盈警】一文看清企業數據 諾發集團料去年由盈轉虧（不斷更新）

▲ 部分公司開始披露去年全年財務狀況。

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

前一周公布｜【盈喜盈警】一文看清企業數據 金利來集團料去年溢利減少至1.47億（不斷更新）

【盈喜】

億仕登 （01656） 預計，去年純利將比2019年增長超過8成，主要因為﹕（i）公司核心業務增長持續強勁；（ii）公司能源業務的建築收入有所增長。

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亞洲果業控股 （00073） 預計，截至去年12月31日止6個月將錄得純利約人民幣630萬元，而2019年同期則錄得虧損約人民幣280萬元，集團表示，公司由虧轉盈主要因為﹕（i）水果分銷業務的水果交易量導致收入增加；（ii）集團員工總數減少、公司加強控制員工福利成本，員工成本下降。

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新豐泰集團 （01771） 預計，去年純利將按年增長約20%，公司表示，純利增長主要因為﹕（i）中國汽車市場在疫情之後急速反彈，公司下半年銷售規模提升；（ii）集團積極調整銷售策略。

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華章科技控股 （01673） 預計，截至去年12月31日止6個月溢利為約人民幣1500萬元至2000萬元，2019年同期則錄得虧損約3580萬元人民幣。集團表示，公司由虧轉盈主要因為﹕（i）金融資產減值損失大幅減少；（ii）廢物回收及處理項目準備工作開支減少。

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築友智造科技 （00726） 預計，公司去年稅後溢利按年增加約40.8%至約1.6億元，收入按年增加約58.9%至11.1億元，集團表示，業績顯著增長主要因為﹕（i）去年裝配式建築構件及組件產銷量比2019年大幅增長；（ii）集團正開發輕資產業務模式；（iii）集團去年成功佈局5個綠色建築科技園。

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伯明翰體育 （02309） 預計，公司截至去年12月31日止6個月將錄得純利約7000萬元。

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寶威控股 （00024） 預計，去年扭虧，錄得純利860萬元。

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萬國國際礦業 （03939） 預計，去年公司純利將錄得約50%增長，公司表示，純利增加主要因為﹕（i）2019年選礦廠提升改造完成，令集團精礦銷售數量增加；（ii）2020年下半年金屬價格上升。

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True Partner Capital （08657） 預計，去年公司純利介乎2338萬元至2857萬元，2019年同期則錄得虧損2176萬元，公司表示，公司轉虧為盈主要由於﹕（i）公司基金管理業務收益大幅增加；（ii）資產管理規模較去年有所增長；（iii）集團於去年首季把握獲利買賣機會。

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長盈集團 （00689） 預計，去年扭虧，錄得純利不少於500萬元。

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龍資源 （01712） 預計，公司去年純利將會錄得介乎980萬至1120萬元澳元，而2019年同期純利則為630萬澳元。公司表示，純利上升主要因為平均金價上漲和黃金銷量上升所致。

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巨濤海洋石油 （03303） 預計，去年公司擁有人應佔溢利將比2019年同期上升約2,386%至3,517%，介乎於1.1億元至1.6億元人民幣之間。集團表示，溢利上升主要因為集團近年向清潔能源領域的大型高端裝備製造成功轉型，以及2020年工作量及收入比2019年大幅增加所致。

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英達公路再生科技 （06888） 預計，集團去年淨利潤約為3000萬元，比2019年同期增長631.7%，集團表示，淨利潤增長主要因為﹕（i）瀝青路面養護服務分部收入增加；（ii）集團去年錄得應收帳款和合約資產減值撥回。

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第一服務 （02107） 預計，公司去年股東應佔經調整溢利按年增長不少於4成，溢利增加主要因為﹕（i）集團在管建築面積因物業項目數目增加而上升，帶動集團物管服務收入增長；（ii）來自綠色人居解決方案及增值服務收入增加；（iii）經營效率提高。

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【盈警】

諾發集團 （01360） 預計，截至去年12月31日止6個月溢利約為1316萬元，而2019年同期則錄得溢利約1.06億元，集團表示，公司由盈轉虧主要因為﹕（i）新冠疫情爆發，導致文化及娛樂分部收入減少；（ii）疫情爆發而無錄得展覽會及活動收益；（iii）應付或然代價公平值變動淨收益減少。

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卓能集團 （00131） 預計，截至去年12月31日止6個月將錄得虧損6211萬元，而2019年同期則錄得純利3357萬元。

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國際娛樂 （01009） 預計，截至去年12月31日止6個月將錄得虧損不多於9500萬元，2019年同期則錄得盈利約5620萬元，公司表示，由盈轉虧主要因為旅客人數因菲律賓政府施加限制而大幅下跌，酒店分部的入住率和售價下降，加上當地因疫情而實施社區檢疫規定，以致Philippine Amusement and Gaming Corporation 的租金收入下跌。

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萬事昌 （00898） 預計，公司去年純利將介乎2000萬元至3000萬元，比2019年同期的5.74億元大幅下跌。

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中國環境資源集團 （01130） 預計，截至去年12月31日止6個月錄得虧損比2019年同期有所減少，主要因為﹕（i）收入增加；（ii）薪金和租金開支減少；（iii）投資物業的公允值虧損減少；（iv）生物資產公允值變動減出售成本產生的虧損減少。

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川河集團 （00281） 預計，去年純利比2019年同期的1.12億元大幅下跌約86%，集團表示，純利下跌主要因為集團的證券買賣和投資業務業績大幅下調。

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中國東方集團 （00581） 預計，公司去年淨利潤將按年減少45%至65%，主要因為﹕（i）原材料價格上升導致生產成本增加；（ii）政府在新冠疫情流行期間限制集團的裝備大型化項目施工，以致產品產銷量和銷售價格下跌；（iii）在相關年度內撤消集團的裝備大型化項目相關的非流動資產的非經常性影響。

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利福國際 （01212） 預計，公司去年純利下跌93%至1.38億元，主要因為﹕（i）新冠肺炎防疫措施令百貨店的營業時間和客流量造成不利影響，集團銷售及收入大幅下降；（ii）預期錄得利息及投資收益比2019年大幅減少。

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椰豐集團 （01695） 預計，去年虧損將不超過400萬馬來西亞令吉，比2019年同期虧損186萬馬來西亞令吉大幅增加，集團表示，虧損增加主要因為﹕（i）材料成本採購成本上升；（ii）經營成本上漲。

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齊合環保 （00976） 預計，去年虧損進一步加大，錄得虧損介乎8.4億元至8.9億元。毛利將介乎9.1億元至9.6億元，按年增長至少3.6%。預期毛利率將由5.7%上升至2020年的至少6.8%。預期2020年稅前息前折舊攤銷前之獲利（EBITDA） （不包括一次性減值虧損）將介乎3.6億元至4.1億港元。

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RAFFLESINTERIOR （01376） 預計，去年盈轉虧，虧損約450萬新加坡元。主要由於新加坡政府因疫情而於2020年4月及5月實施斷路器措施，導致集團收益減少。

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魯大師 （03601） 預計，去年淨利潤按年下降約25%至35%。主要由於新型冠狀病毒疫情爆發令集團國內客戶的廣告推廣預算減少，對集團國內線上廣告服務收入構成較大的負面影響；及受中美貿易爭端影響，集團海外移動端業務線上廣告服務收入下降。

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康希諾生物 （06185） 預計，預計2020年淨虧損進一步擴大為4億元（人民幣，下同）至4.3億元， 與去年同期1.57億元相比，虧損增加155.1%到174.3%。

主要由於，公司加大研發投入，尤其是新冠疫情爆發以來，推進重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）的研發進展，研發費用大幅上升；此外，公司積極推進產品商業化進展，員工數量及各項運營支出持續增加。

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編輯﹕賴奕羚