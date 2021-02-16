【盈喜盈警】一文看清企業數據 英達公路再生科技料去年淨利潤上升6倍（不斷更新）

▲ 部分公司開始披露去年全年財務狀況。

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

前一周公布｜【盈喜盈警】一文看清企業數據 金利來集團料去年溢利減少至1.47億（不斷更新）

【盈喜】

龍資源（01712）預計，公司去年純利將會錄得介乎980萬至1120萬元澳元，而2019年同期純利則為630萬澳元。公司表示，純利上升主要因為平均金價上漲和黃金銷量上升所致。

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巨濤海洋石油（03303）預計，去年公司擁有人應佔溢利將比2019年同期上升約2,386%至3,517%，介乎於1.1億元至1.6億元人民幣之間。集團表示，溢利上升主要因為集團近年向清潔能源領域的大型高端裝備製造成功轉型，以及2020年工作量及收入比2019年大幅增加所致。

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英達公路再生科技（06888）預計，集團去年淨利潤約為3000萬元，比2019年同期增長631.7%，集團表示，淨利潤增長主要因為﹕（i）瀝青路面養護服務分部收入增加；（ii）集團去年錄得應收帳款和合約資產減值撥回。

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第一服務 （02107） 預計，公司去年股東應佔經調整溢利按年增長不少於4成，溢利增加主要因為﹕（i）集團在管建築面積因物業項目數目增加而上升，帶動集團物管服務收入增長；（ii）來自綠色人居解決方案及增值服務收入增加；（iii）經營效率提高。

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編輯﹕賴奕羚