【新聞有價】Google與澳洲主流傳媒　達成內容付費協議

▲ 澳洲當地的Seven West Media日前宣布，已經與Google達成初步付費協議。

澳洲政府近來正推動立法，迫使Google和Facebook等平台，必須就新聞內容付費給媒體公司。事件令Google極為不滿，甚至揚言停止澳洲Google搜索服務，不過當地的Seven West Media日前就宣布，已經與Google達成初步付費協議，令情況出現稍爲緩和的跡象。

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據路透社報導，Seven West Media表示，該公司與Google已進入簽署備忘錄階段，未來雙方將建立起長期夥伴關係，並提供新聞內容給Google本月初在澳洲推出的新聞平台「News Showcase」，但並有未透露條款內容。

而其主要競爭對手News Corp和Nine Entertainment Co.則與Google未能達成協議，轉而支持預計本周將通過的法案。據悉，澳洲政府正著手制定一項新聞媒體議價法（News Media Bargaining Code），將要求Google和Facebook等公司和新聞媒體達成商業協議；一旦無法達成，將針對付費金額進入一項強制制裁。

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截至目前為止，除了澳洲本地主要媒體公司外，就只有個別的網絡媒體及一份地區報紙與Google達成協議，為內容刊登在其新聞平台上獲取對應費用。

責任編輯：施雯雯