【大戶手影】華爾街大戶持倉曝光 中資股成大戶新寵

踏入2月中旬，華爾街大行及各大基金開始陸續披露截至12月底一季的持倉變化，中概股成為基金大戶的新寵，當中全球最大對冲基金橋水（BridgeWater）買入最多中概股，期內持倉增持幅度最大的股份，便是電動車公司小鵬汽車（XPEV），季內增持379,455股，平均買入價為41.5美元; 內地最大線上線下房地產交易平台貝殼找房（BEKE）則是橋水增持幅度第三大的股份，期內增持690,860股，增持幅度達799%，平均買入價為19.09美元。

【大戶動向】高瓴資本去年四季度美股持倉曝光 建倉蘋果 「美國版美團」DoorDash 邊5隻中概股係最大持倉?

橋水期內大手增持的中概股名單（見圖）

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除小鵬及貝殼找房外，橋水期內亦大手掃入電商平台拼多多（PDD），季內增持327,238股，一躍成為美股投資組合中的第十大持倉，惟高盛卻減持逾250萬股；基金期內亦有增持阿里巴巴（BABA），現為美股組合的第六大持倉，其餘獲得這家對冲基金一哥青睞的中概股還包括京東（JD）、百度（BIDU）及蔚來汽車（NIO），三者分別佔其美股組合比重1.3%、0.94%及0.83%。

此外，近日獲女股神Cathie Wood旗艦ARKK看中的百度，亦受其他大行追捧法巴資產管理、瑞信及高盛便於上季增持該股，當中高盛便買入逾200萬股，京東亦同獲女股神Cathie Wood操盤的Ark Investment增持之外，瑞信、瑞銀等亦有買入。

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