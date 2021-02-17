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【新股IPO】瑞聲科技分拆誠瑞光學A股上市獲港交所批准　股價今日續漲約7%

股市 15:20 2021/02/17

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瑞聲科技分拆誠瑞光學A股上市　獲港交所批准

瑞聲科技 （02018） 擬分拆旗下誠瑞光學持有的光學業務狂內地交易所上市，瑞聲科技16日中午公布，港交所已於2月11日已批准瑞聲科技根據上市規則第15項應用指引進行建議分拆。瑞聲重申，有意於建議分拆及獨立上市完成後，繼續控股誠瑞光學。

瑞聲科技連升兩日，今日（17日）再抽上近7%，最新報價48.1元，成交9.65億元。

瑞聲科技表示，就建議分拆及獨立上市而言，目前預期誠瑞光學將於一家中國證券交易所首次公開發售發行新股份。誠瑞光學上市將導致瑞聲現有於股本權益受攤薄，且一旦落實，建議分拆及獨立上市將構成視作出售誠瑞光學股本權益。

瑞聲重申，誠瑞光學為光學解決方案供應商，建議分拆及獨立上市將提升誠瑞光學市場定位及整合業務資源，加強光學方面競爭力，而且可以提升誠瑞光學營運及財務透明度，並預期期在國內資本市場出現較高溢價，誠瑞光學集團之價值預期將得到提升。

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編輯：麥德銘

港股 A股 瑞聲科技（02018） 光學股 IPO 分拆
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