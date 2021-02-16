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【小米股價】印度智能手機市場去年萎縮2%　小米跑輸大市銷售跌6%

股市 12:30 2021/02/16

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小米去年在印度智能手機市場的市佔率達到27%，排名第一。

調查機構IDC發表報告指，去年印度市場智能手機出貨量按年跌約2%至1.5億倍，主要受累居家抗疫、旅遊限制及生產停擺等因素。受市場萎縮影響，小米 （01810） 、三星在當地的手機銷量亦下滑。

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小米去年在印度智能手機市場的市佔率達到27%，排名第一。不過，小米手機銷量下跌了6%至4100萬部。IDC報告指出，小米銷量龍頭是低價位的紅米8，下半年該手機勢頭被紅米9系列所取代。

三星電子去年在印度銷售了2970萬部智能手機，銷量下滑4%，其市場份額為20%。IDC指，三星銷量主要來自於Galaxy M系列以及新發佈的Galaxy F系列，另外三星去年的線上銷量同比增長了65%，線下銷量則是大跌28%。

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中國品牌Vivo位居第三，市佔率達到18%，其銷量同比急增了12%，達到2670萬部。另外一個中國品牌Realme則排名第四，獲得13%份額，銷量為1920萬部，同比急增了19%。

報告又指，去年下半年，印度智能手機市場反彈，預計2021年將迎來強勁增長。數據顯示，去年四季度，印度智能手機銷售4500萬部，同比增長21%。其中三星電子四季度銷量急增35%至770萬部。

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報告預測，印度智能手機市場今年的增長5%至9%，銷售動力主要來自於中端手機換機需求，以及價格比較實惠的5G手機。

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編輯：吳敏芳

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