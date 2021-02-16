【大行點睇】渣打下周四公布業績　大行目標價相差成倍？

渣打集團 （02888） 即將於下周四（25日）公布去年全年業績，市場除了關注渣打成績表外，更像滙豐控股 （00005） 一樣，焦點放在會否恢復派息。受新冠肺炎疫情影響，市場預期集團去年信貸撥備會急增，其中看得最淡的是瑞銀，目標價約35.68元，而最牛的高盛，目標價則是62元。

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最新發表報告的美銀證券，預計渣打今年首季收入增長將會見底反彈，然後快速復甦，預計2022年經營盈利將較2020年倍升，美銀證券形容渣打正迎來收入增長及經營槓桿，因此給予「買入」評級，同時目標價由58.08元升至59.29元。

渣打集團今日股價升6.8%至52.75元。



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