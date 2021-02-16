  • 21°C
香港時間 : 2021216日 (二) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】渣打下周四公布業績　大行目標價相差成倍？

股樓投資 18:02 2021/02/16

分享：

渣打集團 （02888） 即將於下周四（25日）公布去年全年業績，市場除了關注渣打成績表外，更像滙豐控股 （00005） 一樣，焦點放在會否恢復派息。受新冠肺炎疫情影響，市場預期集團去年信貸撥備會急增，其中看得最淡的是瑞銀，目標價約35.68元，而最牛的高盛，目標價則是62元。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

最新發表報告的美銀證券，預計渣打今年首季收入增長將會見底反彈，然後快速復甦，預計2022年經營盈利將較2020年倍升，美銀證券形容渣打正迎來收入增長及經營槓桿，因此給予「買入」評級，同時目標價由58.08元升至59.29元。

渣打集團今日股價升6.8%至52.75元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 派息 買入 見底 目標價

上一篇文章

【網民熱話】佐敦搬往青衣 邊度比較好住？　網民：青衣最差是交通配套

下一篇文章

關注美歧視亞裔問題 吳彥祖再次懸紅 2.5萬美元 緝推倒老漢嫌疑人 28歲非裔男子落網
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住