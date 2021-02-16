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【新股IPO】昭衍新藥6127即日起招股 入場費15252元 你抽唔抽？

股樓投資 15:47 2021/02/16

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已在Ａ股上市的昭衍新藥（新上市編號：06127）搶先在今日年初五（16日）起至周五（19日）招股，計劃全球發售4332萬H股，招股價介乎133元至151元，集資最多65.4億元；以一手100股計，入場費15,252元；2月26日掛牌；中信証券為獨家保薦人。

賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽，見【下一頁】

昭衍新藥為藥物安全性評價方面的合同研究組織，正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段的綜合服務。公司業務包括非臨床研究、臨床試驗及相關服務，以及實驗模型業務。

中銀早前曾發表報告指，昭衍新藥於海外擴張值得關注。公司自2019年100%收購美國臨床前CRO公司Biomere，認為Biomere與昭衍新藥交叉銷售有機會成為公司新的增長動力，更可獲得更多來自美國客戶的訂單。該行又預料，公司2019年至2022年收入複合年均增長率達49%；經調整純利複合年均增長率達47%，並預料公司2022年預測市盈率為65倍至79倍。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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