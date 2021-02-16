【新股IPO】諾輝健康6606抽唔抽到明日揭盅 有指抽4000手才穩中一手　一手中籤率僅2%

諾輝健康（新上市編號：06606）將成為牛年首隻掛牌新股，到底已入飛投資者有否抽中？明天自有分曉。因為諾輝將於周四（18日）掛牌，周三（17日）就會收到分發通知。

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不過，此前已盛傳諾輝健康比快手科技（01024）更難抽中，故相信在街貨極少的因素下，首日升幅難以預估。消息指，諾輝健康錄得逾106萬有效認購人數，其中逾56萬人認購一手，一手中籤率僅2%，遠低於快手科技的4%；至於諾輝健康的760張頂頭槌飛，皆穩獲一手，而當中只得82人獲分派多一手。

此外，稍早前市場消息指諾輝健康獲107萬人入飛，相當於超額認購逾4100倍，凍資逾8500億元。

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記者：張以正