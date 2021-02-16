行政長官主禮金銀業貿易場辛丑年新春開市 財經事務及庫務局局長許正宇致賀詞 理事長張德熙見證亞洲第一口黃金交易

金銀業貿易場(「本場｣)辛丑牛年於年初五啟市，開市儀式首次由行政長官林鄭月娥以(視像)主禮，並由財經事務及庫務局局長許正宇致新春賀詞。

按本場傳統儀式，農曆年首個交易由兩位副理事長以競價方式成交第一口金，由張德熙理事長見證。人民幣公斤條合約由鄭錦標副理事長及謝滿全副理事長以每克373.00人民幣成交，九九金則以每両16,800港元成交，開市後持續造好，交投暢旺。

行政長官林鄭月娥主禮及致詞 (內容如下):

今日是辛丑牛年大年初五，我很高興首次以行政長官身份以視像形式出席金銀業貿易場的開市儀式和大家見面。我先恭祝大家今年萬事勝意、金玉滿堂！

過去一年，全球投資市場在新冠疫情下備受考驗，香港的國際金融中心地位穩固，展現了強勁的動力，有長足的發展。在金銀業方面，各國的封鎖措施一度阻礙黃金資產的運輸和交收。然而，憑藉金銀業貿易場立足香港一百多年的經驗及實力，實金業務很快便重拾升軌。貿易場過去一年亦積極拓展新增長點，包括開發更多的黃金投資產品，繼續推動貴金屬深港通，並發展廣州南沙黃金白銀珠寶小鎮的項目，打造大灣區的黃金白銀走廊，務求進一步加強香港與內地黃金市場的

合作。



今年是牛年。在中國傳統文化當中，牛是勤勞的象徵，而牛的活動

也代表生產和增值，市場持續暢旺又稱為「牛市」，我們希望牛年會為貴金屬貿易帶來更多商機，各位貿易場行員貨如輪轉。所謂「春到枝頭已十分」，香港是個福地，我亦相信在新的一年，我們一定能跨越各種嚴峻的考驗，開創明天。

最後，我祝願貿易場業務蒸蒸日上，交投持續暢旺，做到人人「金」「銀」滿屋。多謝大家。

財經事務及庫務局局長許正宇新春致詞 (內容如下)

各位金銀業貿易場的業界朋友，大家好！送鼠迎牛，牛是金融業界特別喜歡的吉祥動物，象徵市場有好表現，業界和投資者都順風順水。我先祝大家萬事如意！牛運亨通！

今年是我首次以財經事務及庫務局局長的身份參與金銀業貿易場全亞洲第一口黃金成交的開市儀式。雖然因疫情關係未能夠與各位一起親臨現場，但大家在過去一年都習慣了新常態，以線上或視像形式交流。疫情鼓勵了我們更靈活運用創新科技，而金融科技亦已經成為業界發展不可或缺的新趨勢。

談到創新，我很高興看到金銀業貿易場在Haywood理事長的領導下，近年積極探索新的產品及項目，推動貴金屬行業的進步。所以我今天亦特意戴上黃領帶，以示支持。

新一年開始會帶來新希望，除了金融市場持續有好表現，我亦祝願香港早日戰勝疫情。抗疫離不開大家的支持，希望大家繼續緊守社交距離措施，並支持政府將會開展的疫苗接種工作，為重啟經濟以及大家可以盡早過正常生活打好基礎。

最後，我再次恭祝各位生意興隆！身體健康！事事順遂！多謝大家。



張德熙理事長表示，昨天大年初四大家就接財神，我們金市大年初五開市係好日子，就迎接「福氣」和「財富」。首先多謝行政長官林鄭月娥與財經事務主禮及庫務局局長許許正宇致新春賀詞。

聽到行政長官鼓勵我們繼續拓展新產品，由其金融科技產品，我好高興向特首報告，2019下半年以與財經事務及庫務局和監管機構溝通，可望盡快推出「數碼黃金GoldZIP」。近年市場興起金融科技熱潮，我們第47屆理監事會首要工作是落實推出數碼黃金。

去年(鼠年)8月份，黃金創下每安士2,072.50新高後回吐至1,800水平。預料牛年將於1,750至1,850水平橫行整固，成好淡爭持局面。我個人認為，全球疫情轉好後，經濟復甦會有莫大挑戰。但在全球量化寬鬆政策和超低息口的經濟環境底下，黃金價格將整固後進入牛市二期。

疫情影響全球經濟，我們寄予特首與她的團隊帶領下，在比較嚴謹的檢疫情況底下，可望逐步回復。希望香港能夠戰勝疫情，香港經濟能夠牛氣沖天。

▲ 金銀業貿易場理事長張德熙博士(右二)、副理事長鄭錦標(右一)、副理事長謝滿全(左二) 及監事長羅觀耀(左一)向大家拜年。

▲ 行政長官林鄭月娥以(視像)主禮

▲ 財經事務主禮及庫務局局長許許正宇致新春賀詞

▲ 金銀業貿易場理事長張德熙博士致新春賀詞。

▲ 鄭錦標副理事長(右)與謝滿全副理事長(左)在張德熙理事長(中)見證下以傳統競價方式以 16,800港元成交第一口九九金。

▲ 而電子買賣方式成交第一口人民幣金價報每克373人民幣成交。

▲ 開市後持續造好，交投暢旺。

▲ 金銀業貿易場理監事及出市代表仝人恭賀大家金銀滿屋，家庭幸福，身體健康，萬事如意。

2012 至 2021 年新春黃金價格紀錄

九九金（両／港元）：

新春 生肖 休市前 收市價 新春開市價 新春收市價 新春收市金價升/跌 16-02-2021 牛 17,050 16,800 29-01-2020 鼠 14,410 14,438 14,535 +125 08-02-2019 豬 12,338 12,300 12250 -88 20-02-2018 狗 12,432 12,448 12,490 +58 01-02-2017 雞 11,092 11,188 11,192 +100 11-02-2016 猴 10,618 11,118 11,248 +630 23-02-2015 羊 11,333 11,128 11,118 -215 04-02-2014 馬 11,588 11,668 11,690 +102 14-02-2013 蛇 15,560 15,238 15,290 +52 26-01-2012 龍 15,488 15,828 15,830 +342

人民幣公斤條黃金（克／人民幣）：

新春 生肖 休市前 收市價 新春開市價 新春收市價 新春收市金價升/跌 16-02-2021 牛 377.18 373.00 29-01-2020 鼠 351.14 353.00 353.46 +2.32 08-02-2019 豬 286.18 288.88 286.73 +0.55 20-02-2018 狗 276.51 272.38 271.42 -5.09 01-02-2017 雞 264.27 266.00 266.86 +2.59 11-02-2016 猴 246.24 252.95 261.94 +15.7 23-02-2015 羊 242.03 242.1 241.88 -0.15 04-02-2014 馬 240.99 243.83 243.07 +2.08 14-02-2013 蛇 335.57 328.18 328.09 -0.09 26-01-2012 龍 338.3 348.0 349.14 +10.84

〔注〕：新春收市金價升/跌：新春收市價 – 休市前收市價。

資料來源：金銀業貿易場 http://www.cgse.com.hk/cn/price_01.php



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