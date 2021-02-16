澳洲總理稱「無好處」 擬取消與中國一帶一路協議

▲ 澳洲總理莫里森表示，他認為維多利亞州政府早前與中國簽署的一帶一路協議「無好處」。

澳洲國會去年通過法案，授權澳洲聯邦政府否決州政府與外國簽署的協議。澳洲總理莫里森表示，他認為維多利亞州政府早前與中國簽署的一帶一路協議「無好處」。外界預料莫里森將於未來數周，取消維多利亞州政府與中國簽署的一帶一路協議。

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維多利亞州政府2018年就一帶一路協議，與中國簽署諒解備忘錄。但根據澳洲去年推出的新法例，如果聯邦政府認為州政府簽署的協議與聯邦外交事務政策抵觸，就可以取消州政府與外國簽署的協議。

澳洲各州政府需在3月10日前，向聯邦政府通報與外國簽署的協議或交易。莫里森（Scott Morrison）接受澳洲《先驅太陽報》（Herald Sun）訪問時表示，他不會作出先發制人（pre-empt）的措施。

但莫里森表示：

我沒有看到它（一帶一路協議）的好處。如有好處的話會是甚麼，以及要為這些付出甚麼？ （I haven’t seen the benefits of it. If there are benefits, what are they and what was paid for them?）

莫里森強調，由聯邦政府決定澳洲的外交關係是重要的原則，認為澳洲政府與他國交易時必須保持一致性。

中國外交部發言人早前表示，希望澳洲用客觀理性的態度審視彼此合作，又指一帶一路可透過合作而強化彼此利益。

責任編輯：鄭錦玲