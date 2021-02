澳洲總理稱「無好處」 擬取消與中國一帶一路協議

澳洲國會去年通過法案,授權澳洲聯邦政府否決州政府與外國簽署的協議。澳洲總理莫里森表示,他認為維多利亞州政府早前與中國簽署的一帶一路協議「無好處」。外界預料莫里森將於未來數周,取消維多利亞州政府與中國簽署的一帶一路協議。

維多利亞州政府2018年就一帶一路協議,與中國簽署諒解備忘錄。但根據澳洲去年推出的新法例,如果聯邦政府認為州政府簽署的協議與聯邦外交事務政策抵觸,就可以取消州政府與外國簽署的協議。

澳洲各州政府需在3月10日前,向聯邦政府通報與外國簽署的協議或交易。莫里森(Scott Morrison)接受澳洲《先驅太陽報》(Herald Sun)訪問時表示,他不會作出先發制人(pre-empt)的措施。

但莫里森表示:

我沒有看到它(一帶一路協議)的好處。如有好處的話會是甚麼,以及要為這些付出甚麼?

(I haven’t seen the benefits of it. If there are benefits, what are they and what was paid for them?)