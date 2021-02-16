【電動車】新能源車措施釋疑慮 上海銷情熱購車須等數月

早前，上海公布《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法》，明確名下沒有使用上海市專用牌照額度注冊新能源汽車的個人用戶，可以繼續免費申領專用牌照額度，釋除了當局不再發放免費牌照的疑慮，令春節期間新能源車的銷情極旺。

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報道指，在就地過年的背景下，不少車行照常營業，形容看車、買車者絡繹不絕。其中，上海因新辦法出台，個別車品牌提車須等幾個月。

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好像Tesla的Model Y，大概要5、6月份才能提車，如果4、5月下單，提車可能等到10月份。據了解，國產的Model Y在1月1日正式開售，長續航版與高性能版的售價分別為33.99萬元（人民幣，下同）和36.99萬元，較進口版分別便宜14.81萬元和16.51萬元。

另外，國產品牌如蔚來汽車、小鵬汽車，其銷售人員亦稱今年春節的訂車數量比平時要多。

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記者：林衛