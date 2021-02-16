【港交所388】港交所舉行新春開市儀式 戴志堅稱續引入新經濟和生科新股

今日為牛年首個交易日，港交所（00388）舉行新春開市儀式，港交所主席史美倫指2020年是港交所豐收一年，更推出多項新產品，港股新股集資創近10年新高。隨疫苗推出為經濟帶來新機遇，而全球對可持續發展日感重要，港交所會推動和參與可持續發展。

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港交所代理行政總裁戴志堅指，去年港交所推出可持續及綠色交易所「STAGE」，至去年底已有43家綠色債券參與，涉及集資額1600億元。他又指，港交所1月日均成交額達2400億元，創歷史新高，新經濟、生物科技新股持續火熱，會致力以主要上市、第二上市方式，為市場增加投資機會。他續指，港交所去年引入一系列MSCI期貨，以至剛於農曆新年前入股廣州期貨交易所，都為港交所帶來新機遇。

港交所現升1.7%，報544元，成交11.3億元。

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