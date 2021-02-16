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搶先接種中國國藥疫苗 秘魯外長引咎辭職

環球社會熱點 13:21 2021/02/16

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全球新冠肺炎疫情肆虐，多國均展開新冠疫苗接種計劃。秘魯傳出有官員搶先在民眾之前接種中國國藥集團新冠疫苗的醜聞，秘魯外交部長阿斯泰特宣布引咎辭職，成為第2名捲入疫苗風波而請辭的秘魯官員。

蓋茨屢捲陰謀論 長女接種後笑言：沒有植入父親基因 【下一頁】

阿斯泰特（Elizabeth Astete）周日（14日）於社交媒體Twitter發布帖文，承認自己偷步接種疫苗犯了嚴重錯誤。阿斯泰特決定不接種第2劑疫苗，並已向秘魯總統薩加斯蒂（Francisco Sagasti）請辭。

薩加斯蒂接納阿斯泰特辭職，同時表示國民應對此表達強烈憤怒，偷步接種疫苗的行為忽視無數為對抗新冠肺炎疫情而付出努力的人。

薩加斯蒂指出，前總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）執政期間，秘魯獲額外供應約2,000劑國藥疫苗，為高級官員優先接種。據悉，薩加斯蒂已下令當局調查官員搶先接種疫苗事件，同時要求所有搶先接種國藥疫苗的官員都必須下台。

懶理牛津疫苗爭議多 世衛專家小組籲接種 【下一頁】

秘魯早於上周四（11日）傳出官員搶先接種疫苗醜聞，因貪污而下台的比斯卡拉承認，他和太太於去年10月已提早接種國藥集團的疫苗。前衞生部長馬塞蒂（Pilar Mazzetti）被指隱瞞有關信息，並因此請辭下台。

秘魯政府1月初宣布與國藥達成購買新冠疫苗協議，獲供應100萬劑國藥疫苗。

責任編輯：郭麗明

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