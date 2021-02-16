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【大行點睇】順豐併購消息已反映於股價 滙豐重申嘉里物流「持有」評級

股樓投資 11:30 2021/02/16

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滙豐發表報告，指嘉里物流（00636）獲順豐控股（深：002352）收購51.5%股權，同時又把旗下台灣業務務香港倉庫售予母公司嘉里控股並派發特別息，兩宗交易總現金價值相當於每股26.08元，相對於2021年預測市盈率27.1倍。

滙豐指，交易後嘉里物流將成為順豐在大中華區以外的國際分支，考慮到嘉里物流在東南亞的影響力，收購將令雙方受惠，同時嘉里物流亦可從順豐的IT研發中受惠。

不過，該行認為嘉里物流在交易完成前欠缺股價催化劑，因此重申「持有」評級，目標價增至26.08元，與交易要價及特別息的現金價值相同。

嘉里物流今日上午股價跌1.9%至23.85元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 目標價 東南亞 香港 市盈率 收購 嘉里物流（00636） 順豐控股（深：002352）

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